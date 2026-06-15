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Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Godziny pracy 2026. Tabela wymiaru czasu pracy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące. Ile jest godzin na 3/4 etatu?

Godziny pracy 2026. Tabela wymiaru czasu pracy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące. Ile jest godzin na 3/4 etatu?

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15 czerwca 2026, 08:24
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Czas pracy 2026, wymiar czasu pracy - tabela do pobrania druku
Godziny pracy 2026. Tabela wymiaru czasu pracy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące. Ile jest godzin na pełny etat, a ile na 3/4 etatu?
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Godziny pracy w 2026 roku: będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy we wszystkich miesiącach roku? Ile wynosi 1-miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku.

Godziny pracy 2026: tabela

Ile jest godzin pracy, dni roboczych i dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach 2026 roku? Oto tabela przedstawiająca czas pracy w 2026 roku:

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Miesiące 2026 roku

Godziny pracy

Dni robocze

Dni wolne

styczeń 2026

160

20

11

luty 2026

160

20

8

marzec 2026

176

22

9

kwiecień 2026

168

21

9

maj 2026

160

20

11

czerwiec 2026

168

21

9

lipiec 2026

184

23

8

sierpień 2026

160

20

11 (1 za święto wypadające w sobotę)

wrzesień 2026

176

22

8

październik 2026

176

22

9

listopad 2026

160

20

10

grudzień 2026

160

20

11 (1 za święto wypadające w sobotę)

W sumie w 2026 roku jest 2008 godzin pracy, 251 dni roboczych oraz 114 dni wolnych od pracy. Dla porównania w 2025 roku było 2000 godzin pracy, 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

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Wymiar czasu pracy 2026: tabela

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w 2026 r. dla czterech różnych okresów rozliczeniowych:

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  1. miesięczny okres rozliczeniowy
  2. 3-miesięczny okres rozliczeniowy
  3. 4-miesięczny okres rozliczeniowy
  4. roczny okres rozliczeniowy

2026

Miesięczny wymiar czasu pracy

3-miesięczny wymiar czasu pracy

4-miesięczny wymiar czasu pracy

Roczny wymiar czasu pracy

styczeń

160 godzin

496 godziny

664 godziny

2008 godzin

luty

160 godzin

marzec

176 godzin

kwiecień

168 godzin

496 godzin

maj

160 godzin

672 godziny

czerwiec

168 godzin

lipiec

184 godziny

520 godzin

sierpień

160 godzin

wrzesień

176 godzin

672 godziny

październik

176 godzin

496 godzin

listopad

160 godzin

grudzień

160 godzin

Tabela wymiaru czasu pracy 2026 do pobrania pdf

Tabela wymiaru czasu pracy w 2026 roku do pobrania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czas pracy 2026 - tabela wymiar czasu pracy.docx

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.docx

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.pdf

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.pdf

Czas pracy w Kodeksie pracy

Definicja czasu pracy znajduje się w art. 128 §1 Kodeksu pracy: Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Natomiast okres rozliczeniowy uregulowano w Art. 129 §1 Kodeksu pracy: Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144. Dodatkowo, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Kodeks pracy reguluje jeszcze tygodniowy czas pracy. Zgodnie z art. 131 §1 Kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oczywiście nie dotyczy to pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Jak obliczyć czas pracy?

Na pytanie "jak obliczyć czas pracy" odpowiedz daje art. 130 Kodeksu pracy:

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Art. 130.[Obliczanie wymiaru czasu pracy] § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Ile godzin pracy jest w lipcu i sierpniu 2026 roku?

Zgodnie z przedstawioną tabelą w miesiącach wakacyjnych jest łącznie 344 godzin pracy. W Lipcu wymiar czasu pracy wynosi 184 godziny, a w sierpniu 160.

Ile jest godzin pacy w 2026 r. na 3/4 etatu?

W poszczególnych miesiącach 2026 r. liczba godzin pracy na 3/4 etatu przedstawia się następująco: styczeń - 120, luty - 120, marzec - 132, kwiecień - 126, maj - 120, czerwiec - 126, lipiec - 138, sierpień - 120, wrzesień - 132, październik - 132, listopad - 120, grudzień - 120.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

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Źródło: INFOR
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