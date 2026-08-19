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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Opłacanie składek » Fundusz Pracy to składka często sprawdzana przez kontrole ZUS. Źle oskładkowane wynagrodzenia to m.in. konieczność zapłaty odsetek od zaległych odsetek

Fundusz Pracy to składka często sprawdzana przez kontrole ZUS. Źle oskładkowane wynagrodzenia to m.in. konieczność zapłaty odsetek od zaległych odsetek

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19 sierpnia 2026, 13:24
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
fundusz pracy fgśp składka zus opłacanie
Fundusz Pracy to składka często sprawdzana przez kontrole ZUS. Źle oskładkowane wynagrodzenia to m.in. konieczność zapłaty odsetek od zaległych odsetek
Shutterstock

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Fundusz Pracy to składka często sprawdzana przez kontrole ZUS i niewłaściwie naliczana może przysporzyć sporo problemów przedsiębiorcom łącznie z koniecznością zapłaty odsetek od zaległych składek, jeśli ZUS stwierdzi źle oskładkowane wynagrodzenia. Dlatego warto przypomnieć zasady naliczania Funduszu Pracy.

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Za kogo naliczany jest Fundusz Pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy obejmuje okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki te są opłacane w trybie oraz na zasadach określonych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podlegają w szczególności osoby, które osiągnęły wynagrodzenie minimalne:

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  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego;
  • wykonujące pracę nakładczą;
  • wykonujące umowy zlecenia, agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, a także osoby z nimi współpracujące;
  • wykonujące pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
  • pobierające stypendia sportowe;
  • otrzymujące określone świadczenia i wynagrodzenia związane z zatrudnieniem w górnictwie;
  • będące określonymi kategoriami żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz, w określonych przypadkach, członkowie ich rodzin;
  • będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
  • inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem m.in. duchownych, rolników objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, osób na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek macierzyński lub określone świadczenia opiekuńcze, a także doktorantów pobierających stypendium doktoranckie.

Co w przypadku pracy na dwóch lub więcej etatach?

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i z jednego etatu nie osiąga wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, należy uwzględnić przychody uzyskiwane ze wszystkich tytułów podlegania ubezpieczeniom. Jeżeli ich łączna wysokość osiąga co najmniej poziom minimalnego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne należy opłacać z każdego osiąganego wynagrodzenia. W takim przypadku pracownik powinien złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie dotyczące pozostałych tytułów do ubezpieczeń.

Ważne

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług składki na Fundusz Pracy opłacają wyłącznie płatnicy posiadający status pracodawcy lub będący jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność, która nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Składek nie opłacają:

  • pracownicy, którzy osiągnęli wiek: 55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni
  • pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego przez 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie (dotyczy tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy); urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci powoduje powstanie po stronie pracodawcy nowego prawa do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy przez okres kolejnych 36 miesięcy, licząc od dnia powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego.

Jeżeli pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił mu tego urlopu, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy nie obejmuje przychodów uzyskiwanych z pracy wykonywanej w trakcie tych urlopów.

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Sprawdź

Jeżeli oboje rodzice korzystają z urlopów związanych z rodzicielstwem w związku z tym samym dzieckiem, a każde z nich jest zatrudnione u innego pracodawcy, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy przysługuje tylko jednemu pracodawcy.

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Prawo do zwolnienia nabywa pracodawca, który jako pierwszy udzielił pracownikowi jednego z urlopów związanych z rodzicielstwem, pod warunkiem że nadal zatrudnia tego pracownika. W praktyce najczęściej będzie to pracodawca matki dziecka.

Powrót pracownika - ojca wychowującego dziecko - z urlopu ojcowskiego nie uprawnia pracodawcy do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Urlop ojcowski jest bowiem odrębnym rodzajem urlopu uregulowanym w Kodeksie pracy i nie jest traktowany na równi z urlopem macierzyńskim.

  • pracodawcy i inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez 12 miesięcy – począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę –za zatrudnione osoby, które ukończyły 50 rok życia i w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy
  • pracownicy, którzy nie ukończyli 30 roku życia, skierowani do pracy przez powiatowe urzędy pracy

Jeżeli osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 lat, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy, a po jej zakończeniu, bez przerwy, zostanie zawarta kolejna umowa o pracę, zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy może być stosowane również przy kolejnej umowie – aż do wykorzystania pełnych 12 miesięcy. Warunkiem jest, aby w dniu zawarcia kolejnej umowy pracownik nadal nie miał ukończonych 30 lat.

Fundusz Solidarnościowy (FS)

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Solidarnościowy obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W zakresie składek na FS stosuje się takie same zasady jak w przypadku Funduszu Pracy, co oznacza, że:

  • składki opłacają ci sami płatnicy, którzy są zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy;
  • składki są opłacane za te same osoby;
  • składki nalicza się od tej samej podstawy wymiaru;
  • obowiązują te same zwolnienia i wyłączenia.

Składki na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy oblicza się łącznie, jako sumę właściwych stawek procentowych, i wykazuje w jednej kwocie w deklaracji ZUS DRA. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r., opłaca je razem ze składkami na FS w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – kto podlega?

Zasady opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) określa ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Za pracownika w rozumieniu tej ustawy uznaje się osobę, która:

  • pozostaje w stosunku pracy;
  • wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
  • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
  • wykonuje pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pod warunkiem że z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kto opłaca składki na FGŚP?

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) opłacają wyłącznie płatnicy, którzy posiadają status pracodawcy w rozumieniu ustawy. Do tej grupy należą:

  1. przedsiębiorcy prowadzący działalność wyłącznie na terytorium Polski;
  2. przedsiębiorcy prowadzący działalność również w innych państwach UE, EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie – w zakresie działalności prowadzonej w Polsce;
  3. oddziały banków zagranicznych;
  4. oddziały instytucji kredytowych;
  5. oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
  6. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Warunek: podmioty te muszą zatrudniać na podstawie polskich przepisów co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z działalnością prowadzoną w Polsce. Za przedsiębiorców uznaje się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą.

Wyłączenia z obowiązku opłacania składek na FGŚP

Z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwolnione są m.in.:

  • kobiety, które ukończyły 55 lat, oraz mężczyźni po ukończeniu 60 lat – zwolnienie co do zasady obowiązuje od następnego miesiąca po osiągnięciu tego wieku;
  • pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego;
  • pracownicy po 50. roku życia, którzy w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni;
  • pracownicy, którzy nie ukończyli 30. roku życia, skierowani do pracy przez powiatowy urząd pracy.

W przypadku trzech ostatnich grup stosuje się zasady analogiczne jak przy zwolnieniach z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 690, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 7).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1340, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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