REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy 15 sierpnia jest wolny w Niemczech? Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.

Czy 15 sierpnia jest wolny w Niemczech? Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 sierpnia 2026, 13:41
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
czy 15 sierpnia jest wolny od pracy w niemczech niemcy
Czy 15 sierpnia jest wolny w Niemczech? Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 15 sierpnia 2026 roku jest dniem wolnym w Niemczech? Niemcy mają różne listy świąt wolnych od pracy w zależności od landu. Czy 15 sierpnia jest wolny w Berlinie? Sprawdź, gdzie w Niemczech 15 sierpnia to dzień wolny od pracy.

15 sierpnia - dzień wolny w Berlinie?

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym w Berlinie? Nie, Berlin nie przewiduje 15 sierpnia jako dnia wolnego od pracy. W Berlinie jest 10 dni świątecznych, które są wolne od pracy i należą do nich:

REKLAMA

REKLAMA

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Berlin)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2026 r.

niedziela

 3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9.  I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

10.  II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

15 sierpnia 2026 r. - dzień wolny w Niemczech

Mimo iż w Berlinie nie obchodzi się 15 sierpnia jako dnia wolnego od pracy, istnieją dwa landy przewidujące tego dnia wolne. Należą do nich: Saara (Saarland) oraz Bawaria (Bayern). W tych landach przewidziane są dodatkowe święta związane z katolicyzmem, stąd ustanowienie ich jako dnia wolnego.

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Saara ma 12 dni wolnych od pracy - 9 świąt uznawanych za wolne od pracy we wszystkich landach oraz 3 dodatkowe związane z katolicyzmem (Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny- 15 sierpnia 2026 r. i Wszystkich Świętych).

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Natomiast w Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe związane z katolicyzmem.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa o czasie pracy z dnia 20 maja 1994 r. (Federal Law Gazette I s. 1170, 1171)

Powiązane
Sierpień 2026: kalendarz do pobrania i druku [PDF]
Sierpień 2026: kalendarz do pobrania i druku [PDF]
Kiedy za urlop w sierpniu 2026 r. można otrzymać dodatkowe kilkaset złotych?
Kiedy za urlop w sierpniu 2026 r. można otrzymać dodatkowe kilkaset złotych?
Czy za 15 sierpnia 2026 należy się dzień wolny płatny? Komu przysługuje i kiedy pracodawca oddaje dzień wolny za święto w sobotę?
Czy za 15 sierpnia 2026 należy się dzień wolny płatny? Komu przysługuje i kiedy pracodawca oddaje dzień wolny za święto w sobotę?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Firmy czekają z rekrutacją do września. To błąd, który kosztuje najwięcej w IV kwartale
14 sie 2026

Na koniec I kwartału 2026 roku w Polsce pozostawało 100,2 tys. wolnych miejsc pracy - o 16,7 proc. więcej niż kwartał wcześniej, wynika z danych GUS. To liczba, która przeczy powszechnemu przekonaniu, że sierpień to martwy sezon dla rekrutacji. Tymczasem firmy, które czekają z zatrudnieniem do września, często płacą za to wyższą presją płacową i dłuższym czasem obsadzania stanowisk.
Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?
13 sie 2026

15 sierpnia to święto ustawowo wolne od pracy. Czy w związku z tym w najbliższą sobotę wszystko jest zamknięte? Czy tego dnia będą otwarte sklepy? Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje liczne wyjątki.
Urlopem na żądanie nie przedłużysz sobie długiego weekendu. Kiedy pracodawca może zgodnie z prawem nie udzielić ci wolnego na żądanie?
12 sie 2026

Przedłużony o jeden dzień weekend z powodu święta przypadającego w sobotę, to dla wielu pracowników okazja do czterech dni wolnych od pracy przy konieczności wykorzystania jedynie jednego dnia urlopu. Często pojawia się pokusa poinformowania pracodawca o nieobecności w ostatniej chwili. Pracownicy mylnie zakładają bowiem, że na urlop na żądanie pracodawca musi wyrazić zgodę. A czy może go odmówić?
14 sierpnia ZUS będzie nieczynny. Co załatwisz online?
13 sie 2026

W piątek 14 sierpnia 2026 r. ZUS będzie nieczynny. Wszystkie placówki stacjonarne będą zamknięte. Tego dnia pracownicy Zakłady odbierają wolne w zamian za święto 15 sierpnia wypadające w tym roku w sobotę. Co można załatwić online?

REKLAMA

Pracoholizm to nie liczba godzin pracy, ale wewnętrzny przymus jej wykonywania. Co czujesz, gdy nie pracujesz?
13 sie 2026

12 sierpnia to Światowy Dzień Pracoholików. A Ty co czujesz, gdy nie pracujesz? Pracoholizm to nie liczba godzin pracy, ale wewnętrzny przymus jej wykonywania. Jak pomóc, gdy zauważymy objawy u osoby najbliższej?
Ważne dla pracodawców i pracowników do 55 roku życia: deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK tracą skuteczność w marcu 2027 r.
13 sie 2026

Planując budżet na przyszły rok, pracodawcy powinni pamiętać o tzw. ponownym autozapisie do PPK. Jego skutkiem będzie automatyczne „zgłoszenie” do PPK osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w tym programie, oraz wznowienie wpłat do PPK za uczestników programu, którzy zrezygnowali z ich dokonywania. Chyba, że osoby te ponownie złożą deklarację o rezygnacji. Nie dotyczy to pracowników do ukończenia 55 roku życia.
Jak odebrać dzień wolny za święto? Nie zawsze masz do tego prawo
11 sie 2026

Przypadające w najbliższą sobotę 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dni wolnych od pracy. Dla wielu pracowników wolna sobota to także szansa na dodatkowy dzień wolny jeszcze w sierpniu. Czy dla wszystkich? Sprawdź, jak odebrać dzień wolny za święto.

Widać już pierwsze negatywne skutki reformy PIP. Konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy
13 sie 2026

Widać już pierwsze negatywne skutki reformy PIP - zauważa je Rada Przedsiębiorczości. Konieczne są zmiany w przepisach m.in. zapewnienie apolityczności Inspekcji Pracy i przywrócenie zasady generalnej przyznającej sądowi pracy rolę organu rozstrzygającego spory co do istnienia stosunku pracy, ograniczając decyzję administracyjną tylko do przypadków oczywistych.

REKLAMA

Większość kontrolerów finansowych chce zmienić pracę. Zarobki motywują ich najbardziej. Pracodawcy powinni minimalizować stres i presję czasu
11 sie 2026

Obecnie większość kontrolerów finansowych chce zmienić pracę: 42% respondentów rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a kolejne 33% – w perspektywie roku. Zarobki motywują ich najbardziej. Co więcej, pracodawcy powinni minimalizować stres i presję czasu.
Darmowa rehabilitacja z ZUS 2026. Co się zmieniło? Jak złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą?
10 sie 2026

Darmowa rehabilitacja z ZUS - co zmieniło się w 2026 roku? Należy się osobom, które z powodu choroby są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieją realne rokowania, że po odpowiednim leczeniu i rehabilitacji będą mogły wrócić do aktywności zawodowej. Jak złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA