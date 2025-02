Boże Ciało 2025 – kiedy wypada? [DATA]

Kiedy jest Boże Ciało w tym roku? Data Bożego Ciała w 2025 roku wypada w środku czerwca. Ile dni wolnych można otrzymać? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.

Boże Ciało 2025 - data

Boże Ciało to jedno ze świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce. To święto ruchome, co znaczy, że każdego roku wypada w innym dniu kalendarza, ale zawsze w czwartek. W tym roku Boże Ciało wypada 19 czerwca. Skoro Święto Bożego Ciała zawsze wypada w czwartek to co roku należy wziąć jeden dzień urlopu wypoczynkowego w piątek, aby móc cieszyć się długim weekendem czerwcowym. Jeśli planujesz wyjazd, warto wcześniej złożyć wniosek urlopowy. To oblegany przez pracowników termin dnia wolnego. Pamiętaj, że pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (np. z powodu braku pracowników) może odmówić urlopu w tym dniu.

Ważne Data Bożego Ciała to 19 czerwca 2025 r.

Boże Ciało 2025 – kalendarz

Długi weekend czerwcowy to zaraz po majówce najpopularniejszy długi weekend w roku. Pogoda zwykle sprzyja już wyjazdom i pracownicy chętnie z niej korzystają. Oto kalendarz czerwca 2025 r. z zaznaczonym terminem czerwcówki i Bożym Ciałem. W tym miesiącu wypada również niedziela handlowa. Jest to 29 czerwca czyli ostatnia niedziela miesiąca.

Boże Ciało 2025 - kiedy wypada, kalendarz Shutterstock

