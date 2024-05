Najbliższe dni wolne od szkoły 2024 r. Czy nauczyciele mają wolne w Boże Ciało?

W 2024 roku Boże Ciało wyjątkowo wypada 3- maja (czwartek). Jest to święto ruchome, choć większość z nas przyzwyczaiła się do tego, że Boże Ciało jest w czerwcu.

W maju 2024 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą dla realizowane aż przez 11 dodatkowych dni w miesiącu. Wszystko za sprawą weekendu majowego, święta Bożego Ciała oraz oczywiście matur. Uwzględniając weekendy, w ciągu 31 dni maja uczniowie będą mieli aż 19 dni wolnych od nauki. Najbliższe dni wolne od szkoły to 30 maja 2024 roku (czwartek) oraz 31 maja (piątek) - jeżeli tak zadecyduje dyrekcja szkoły.

Oczywiście przepisy prawne przyznają dyrektorom szkół prawo do wyznaczenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, niemniej jednak jednocześnie przepisy też obligują dyrektorów do zorganizowania w tym czasie zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Tak więc dzieciom, którymi rodzice czy inne osoby sprawujące nad nimi piecze nie będą mogły się zaopiekować w czasie wolnych od szkoły dni dyrektorskich, placówki mają obowiązek zapewnić opiekę. Również szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, które są w tym dniach organizowane.

Podobnie jest z nauczycielami, w wyjątkowej sytuacji mogą zostać zobowiązani do świadczenia pracy. Nauczyciel może zostać zobligowany do pracy w dniu wolnym od pracy. W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach. Z kolei za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, ze 100% dodatkiem.