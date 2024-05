Boże Ciało - kolejny długi weekend w maju

Boże Ciało kiedy wypada? Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte? Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła? Kiedy wypadają Zielone Świątki? Czy w Zielone Świątki sklepy są otwarte? Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła? Maj 2024 r. ma 20 dni roboczych. W maju licząc z niedzielami, sobotami i świętami jest aż 11 dni wolnych od pracy. Ponadto w maju wypadają aż 4 święta ustawowo wolne od pracy, tj. 1 maja, 3 maja, 19 maja (z tym, że jest to niedziela) i 30 maja - Boże Ciało.

