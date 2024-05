Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kiedy można odwołać z urlopu

Ważne

To na pracodawcy ciąży obowiązek znalezienia takiej formy komunikacji z pracownikiem, aby swoje oświadczenie o odwołaniu go z urlopu skutecznie mu przekazać. Niekiedy może okazać się to bardzo trudne, jeżeli pracownik nie zabrał ze sobą telefonu służbowego na urlop ani nie korzysta podczas urlopu ze skrzynki mailowej. Nie wydaje się również zasadne, aby pracodawca przychodził do domu pracownika, aby zakomunikować mu, że odwołuje go z urlopu.