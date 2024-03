Czas pracy a Wielkanoc 2024

Czy osoba wyznająca inną wiarę niż katolicka i nie obchodząca w dniu 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. Świąt Wielkanocnych ma prawo do dni wolnych od pracy? Czy Wielkanoc to dzień wolny od pracy? Czy Poniedziałek Wielkanocny to dzień roboczy? Czy czwartek przed Wielkanocą jest wolny?

Autopromocja