Nowy ład - elastyczna praca dla rodziców

Nowy ład to też elastyczna praca dla rodziców. Rodzina to jeden z obszarów wymagających wsparcia. Polski Ład zakłada 3 formy ułatwień dla pracujących rodziców. Jakie?

Nowy ład czyli Polski Ład

Polski Ład zawiera kompleksowo ujęte zmiany w polskim porządku prawnym. Mają one na celu odbudowę gospodarki po czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To strategia, która z założenia ma przynieść stabilizację i pewną przyszłość nowych pokoleń. Jak napisano we wstępie do Polskiego Ładu, jest to plan gospodarczej odbudowy.

Polski Ład - rodzina i praca

Polski Ład oprócz szeroko komentowanych kwestii podatkowych zawiera m.in. także założenia dotyczące polskich rodzin. Przewiduje się wsparcie dla młodych rodziców w wychowywaniu dzieci, chociażby poprzez wprowadzenia rodzinnego kapitału opiekuńczego. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Kapitał Opiekuńczy – dla kogo, od kiedy? Co więcej, pracujący rodzice mają mieć zagwarantowane ułatwienia w postaci elastycznego czasu pracy. Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym i opieką nad dziećmi wymaga zdecydowanego wsparcia. Do wyboru będą więc 3 formy zapewnienia elastycznych godzin pracy. Dotyczą one tych rodziców, którzy nie mają dostępu do usług instytucji opiekuńczych.

Zobacz również: Rodzinny kapitał opiekuńczy w 2022 roku

1. Telepraca lub praca zdalna dla rodziców

Pierwszym instrumentem służącym do godzenia życia zawodowego z opieką nad dzieckiem jest możliwość wykonywania pracy w formie telepracy lub pracy zdalnej. Czym różnią się od siebie te dwa pojęcia? Tego dowiesz się z lektury artykułu: Praca zdalna a telepraca – czym się różnią?

2. Obniżenie wymiaru czasu pracy

Druga propozycja twórców Polskiego Ładu zakłada dla rodziców niższy wymiar czasu pracy. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących zasad obniżenia czasu pracy w takiej sytuacji.

3. Przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy

Ostatnią propozycją, która ma umożliwić rodzicom równowagę pomiędzy pracą i opieką nad dzieckiem jest możliwość przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na obowiązujące aktualnie prawo do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy dla osób, które uprawnione są do urlopu wychowawczego. Tutaj rodzic może zmniejszyć wymiar czasu pracy maksymalnie do połowy etatu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego. Nie podano jeszcze dokładnych informacji, jak instrument ten będzie funkcjonował w ramach Polskiego Ładu.

Wybór formy elastycznego czasu pracy - nowy ład

Nowy ład określa, że wybór jednej z wyżej wymienionych form elastycznego czasu pracy dla młodych rodziców zależy od charakteru wykonywanej pracy. Kto decyduje o tym, czy rodzic skorzysta z telepracy bądź pracy zdalnej, niższego wymiaru czasu pracy albo przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy? Ustaleń w tym zakresie obie strony stosunku pracy będą dokonywały na mocy porozumienia.

Polecamy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy