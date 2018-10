Niedziela handlowa i wolna od handlu 2019

Niedziela handlowa 2019 - każda ostatnia niedziela miesiąca

Pozostały już tylko trzy miesiące dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Tylko do końca tego roku pierwszej i ostatniej niedzieli miesiąca można zrobić zakupy. Zakaz niedzielnego handlu w 2019 r. nie będzie obowiązywał tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Oznacza to, że wszystkie pozostałe niedziele w miesiącu będą wolne od handlu. Jest to wyraz etapowego wprowadzania zmian polegających na wyłączaniu niedziel z handlu, o czym traktuje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 poz. 305). Ograniczenie handlu w niedziele ma na celu wzmocnienie więzi społecznych, w głównej mierze rodzinnych. Stopniowe zmniejszanie liczby niedziel wolnych od handlu zaczęło się 1 marca 2018 r. Kolejnym etapem jest właśnie styczeń 2019 r.

Niedziele przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem

W 2019 r. podobnie jak w 2018 i 2020 r. utrzymany będzie porządek niedziel handlowych przed najważniejszymi świętami katolickimi, czyli przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Sklepy będą otwarte w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w jedną niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Wielkanoc w 2019 r. wypada 21 kwietnia, dlatego niedziela poprzedzająca tę datę będzie niedzielą handlową – 14 kwietnia 2019 r. Przed Bożym Narodzeniem sklepy będą otwarte w niedziele 15 i 22 grudnia, co oznacza, że wszystkie 3 ostatnie niedziele grudnia będą handlowe.

Zaczynając od początku roku, niedziele handlowe 2019:

27.01.2019 24.02.2019 31.03.2019 14.04.2019 i 28.04.2019 26.05.2019 30.06.2019 28.07.2019 25.08.2019 29.09.2019 27.10.2019 24.11.2019 15.12.2019, 22.12.2019 i 29.12.2019

W całym 2019 r. będzie 15 niedziel handlowych.

