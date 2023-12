4 dodatkowe dni płatnego urlopu czyli „Wellness Friday” - nowoczesne miejsce pracy [WYWIAD]

Jak dziś wygląda nowoczesne miejsce pracy? Praca zdalna to standard, ale pracodawcy oferują swoim pracownikom o wiele więcej. Biuro ma być przyjaznym miejscem pracy. Dążenie do tego celu zapewnia m.in. polityka „Pracy Dopasowanej Do Życia” (Work That Fits Your Life)? Przyznanie pracownikom 4 dodatkowych dni płatnego urlopu, tzw. Wellness Friday to tylko jedna z nowoczesnych inicjatyw. O współczesnych praktykach w zarządzaniu zespołami opowie Katarzyna Turkiewicz, Prezeska Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.

Na temat nowoczesnych miejsc pracy redaktor Emilia Panufnik rozmawia z Katarzyną Turkiewicz, Prezeską Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.

Autopromocja

Katarzyna Turkiewicz business Hewlett Packard Enterprise Global Business Center

Nowoczesne miejsce pracy czyli jakie?

1.Dzień dobry. Jak wiemy, inaczej wygląda praca w korporacjach, a inaczej w małych firmach, inne zasady obowiązują w małych miejscowościach, a inne w największych miastach Polski. Do tego, jeszcze nie tak dawno pracą w systemie zdalnym lub hybrydowym mogli pochwalić się nieliczni. Siłownie, miejsca na drzemkę w przerwie od pracy, pokoje gier? Kilka lat temu były rzadko spotykanym luksusem. Jak zatem dziś wygląda nowoczesne miejsce pracy?

Hewlett Packard Enterprise jest pionierem w obszarze przejścia na pracę zdalną, a następnie hybrydową. Jeszcze w 2021 roku dokonaliśmy jej formalizacji, wprowadzając odpowiednie zapisy do umów pracowniczych. W taki sposób rozwiązania wdrożone w HPE poprzedziły nowelizację prawa pracy, do której doszło w 2023 roku. Dzięki polityce pracy hybrydowej wszyscy pracownicy mogą korzystać z tej formy wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Nowoczesne biuro to jednak nie tylko możliwość pracy w modelu hybrydowym, to przede wszystkim przyjazna przestrzeń – do pracy zespołowej, integracji, ale także relaksu. Aby móc dokonać przełomu w dotychczasowej koncepcji i przygotować się do nowej rzeczywistości, wprowadziliśmy szereg rozwiązań.

Przeorganizowaliśmy biuro, zmniejszając liczbę biurek i tworząc więcej przestrzeni do pracy zespołowej. Obecnie liczba indywidualnych stanowisk pracy, tzw. hot desków, do rezerwacji których wykorzystujemy specjalny system, odpowiada liczbie ok. 35% pracowników. Kolejną zmianą było wprowadzenie nowoczesnego, wygodnego w użyciu systemu audio-video do telekonferencji i transmisji na żywo, a także aplikacji do rezerwowania miejsc parkingowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmienił się układ i wystrój biura, stało się ono bardziej przyjazne — znalazło się w nim więcej miejsc do odpoczynku, zieleni, a także nowoczesne i wygodne meble. Aktualnie naszą przestrzeń wypełniają indywidualne miejsca do pracy na open space, kabiny w stylu „budek telefonicznych” do rozmów i spotkań online, specjalnie sale z dużymi stołami do spotkań zespołowych oraz przestrzenie do relaksu i integracji.

Na pracowników w biurze czeka ponadto zespół wsparcia IT, a także dodatkowa przestrzeń na przechowywanie rzeczy czy dedykowane miejsca parkingowe dla rowerzystów.

Ponadto, biura HPE w Polsce są wolne od plastiku, co oznacza, że nie znajdziemy tam jednorazowych opakowań czy wody w plastikowych butelkach, a użycie niezbędnych wyrobów z plastiku jest ograniczone do minimum.

Praca zdalna zwiększa zadowolenie i produktywność pracowników

2. Takim nowoczesnym miejscem pracy może być innowacyjne biuro zaprojektowane z myślą o współczesnym modelu pracy, biorące pod uwagę wellbeing pracowników. Ale czy to wszystko? Co z zasadami panującymi w firmie, stosunku pracodawcy do pracownika?

Sukces sprawnego wdrożenia pracy hybrydowej w HPE zawdzięczamy polityce „Pracy Dopasowanej Do Życia” (ang. „Work That Fits Your Life”), opierającej się na elastycznym podejściu do łączenia pracy i życia prywatnego. Obecnie zdecydowana większość pracowników korzysta w jakimś wymiarze z możliwości pracy zdalnej. Na podstawie przeprowadzanych ankiet wewnętrznych już teraz wiemy, że program znacząco zwiększył zadowolenie i produktywność członków zespołu.

4 dodatkowe dni urlopu zwane Wellnness Friday przykładem polityki „Pracy Dopasowanej Do Życia”

3. Jak zatem zbudować kulturę organizacyjną spójną ze strategią firmy tak, aby zminimalizować problemy kadrowe (np. duża rotacja pracowników, częste zwolnienia lekarskie), zwiększyć zadowolenie oraz efektywność pracowników?

Dobre samopoczucie i równowaga między życiem prywatnym a pracą jest w centrum naszych polityk zarządzania kadrami. Dlatego firma wdrożyła również takie inicjatywy, jak 4 dodatkowe dni płatnego urlopu, zwane „Wellness Friday”. HPE udostępnia pracownikom materiały wspierające ich w obszarze zdrowego trybu życia, zdrowia psychicznego, budowania pozytywnych relacji, bezpieczeństwa finansowego.

Dzięki temu pracownicy czują się docenieni, widzą, że pracodawca o nich dba. Mają też nieskrępowaną możliwość zadbania o siebie i o swoje rodziny. Wiem, że nasz zespół to dostrzega i bardzo ceni.

Ostatnie zmiany w HR i najbliższe wyzwania

4. Jak ocenia Pani zmiany w HR w ciągu ostatnich 3 lat? Jak zmieniły się miejsca pracy i jakich zmian możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

Jednym z wyzwań, z jakimi musiały zmierzyć się organizacje, które wdrożyły pracę zdalną lub hybrydową, było usprawnienie pracy zespołowej i zwiększenie wartości z czasu, który pracownicy fizycznie spędzają razem. Z pomocą przyszły nowoczesne systemy, które digitalizują procesy HR, jak na przykład rozwiązania self-service, czyli narzędzia pozwalające pracownikowi samodzielnie zarządzać czasem pracy, obsługą podróży służbowych i planowaniem swojego rozwoju, jak i procesem ewaluacji. Te narzędzia usprawniają przepływ informacji w firmie, a jednocześnie pozwalają efektywniej wykorzystać czas, jakim dysponują pracownicy, kiedy spotykają się w biurze.

Pandemia uwypukliła problemy związane z dobrym samopoczuciem i zachowaniem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Dlatego w ciągu ostatnich trzech lat firmy budowały zasoby pozwalające wspierać wellbeing pracowników. HPE już od lat stosuje odpowiednie polityki, a także zapewnia pracownikom stały, bezpłatny dostęp do programów i aplikacji wspierających kondycję fizyczną i psychiczną.

Autopromocja

Warto także wspomnieć o potrzebie zapewnienia inkluzywności, co jest szczególnie istotne w obliczu zwiększonej mobilności pracowników. To powód, dla którego organizacje zaczęły zmieniać swoją kulturę i wdrażać polityki z zakresu Diversity & Inclusion. W HPE wierzymy, że nasz sukces biznesowy jest bezpośrednio związany z różnorodnymi doświadczeniami i umiejętnościami, którymi dysponują członkowie naszego zespołu. Nad wykonaniem tych założeń w HPE czuwa założona w 2020 roku Rada ds. Integracji i Różnorodności.

Polityka „Pracy Dopasowanej Do Życia”

5. Czy na zakończenie rozmowy mogę prosić o przybliżenie polityki „Pracy Dopasowanej Do Życia”? Na czym ona polega?

Polityka „Pracy Dopasowanej Do Życia” opiera się na wypracowaniu podejścia win-win, gdzie zarówno pracownik, jak i pracodawca czerpie korzyści z wdrożonego programu. Pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem, dlatego zależy nam na ograniczeniu ryzyka wypalenia zawodowego. Polityka ta zawiera szereg świadczeń, jak np. sześciomiesięczny płatny urlop rodzicielski dla mężczyzn (jako dodatkowy urlop, ponad to, co gwarantuje prawo pracy), czy możliwość elastycznej pracy. Wspominałam już także o 4 dodatkowych dniach płatnego urlopu, zwanych „Wellness Friday”.

6. Jakie korzyści mają płynąć z tej polityki dla firmy, a jakie dla pracownika? Czy rzeczywiście są one widoczne? Kto Pani zdaniem korzysta tutaj najwięcej?

Dzięki temu podejściu pracownik może komfortowo realizować swoje pasje i więcej czasu przebywać z rodziną. To z kolei powoduje, że jest bardziej zmotywowany i zaangażowany w pracy. Stawiając na elastyczność i dając pracownikom dużą swobodę sprawiamy, że obie strony są zadowolone, gdyż jako pracodawca ograniczamy rotację i często słyszymy bardzo pozytywne opinie o HPE jako miejscu pracy.

7. Z jakimi wyzwaniami wiąże się wprowadzenie tej polityki do firmy? Czy to się, kolokwialnie mówiąc, opłaca?

Po pierwsze, takie podejście rozszerza pulę dostępnych talentów, ponieważ kandydaci mogą ubiegać się o stanowiska w HPE, niezależnie od lokalizacji. Po drugie, obecnym członkom zespołu umożliwia lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym, przy skróconym czasie spędzonym na dojazdach do i z pracy. Po trzecie, redukcja powierzchni wynajmowanych ma również pozytywny wpływ na środowisko i finanse firmy.

Chciałabym podkreślić, że nasi pracownicy pozostają naszą największą siłą i jesteśmy zobowiązani do bycia organizacją zorientowaną na ich dobrostan. Dlatego taki mocny nacisk kładziemy na programy wspierające work-life balance, równe szanse, promocję integracji i wsparcie różnorodności i inkluzywności.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Warto rozmawiać o współczesnych, dobrych praktykach w organizacjach, szczególnie jeśli przynoszą wymierne korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Nowoczesne miejsce pracy to nie tylko nowatorskie biuro czy firma wspierająca ochronę środowiska. Obecnie najbardziej oczekiwane jest dbanie o dobrostan pracowników w kontekście work-life balance. Pracodawcy realizują tę politykę na wiele różnych, niejednokrotnie innowacyjnych sposobów.

Redaktor

Emilia Panufnik