Kobiety w bankach: aż 70% na najniższym szczeblu i tylko 4% w zarządzie. Tymczasem posiadają kluczowe cechy przywódcze

Kobiety w bankach spotykane są bardzo licznie, ale na najniższych stanowiskach - stanowią tu aż 70% zatrudnionych. Natomiast w zarządzie pań jest już tylko 4%. To niewykorzystany potencjał, ponieważ kobiety posiadają kluczowe cechy przywódcze nowoczesnych organizacji.

Styl zarządzania kobiet w branży finansowej

Kobiety w branży finansowej wciąż często są oceniane przez pryzmat stereotypów. Mówi się też, że zarządzają bardziej empatycznie i w większym stopniu stawiają na relacje czy komunikację. Czy styl zarządzania, jaki w naturalny sposób wprowadzają kobiety-managerki, przynosi organizacjom korzyści, czy wręcz odwrotnie – nie zawsze jest wystarczająco konsekwentny? Jak to wygląda w tak wymagającym środowisku jak branża finansowa nasycona nowoczesnymi technologiami IT? Rzeczywistość udowadnia, że dobre przywództwo nie ma płci. To przede wszystkim umiejętność rozumienia ludzi, reagowania na zmieniające się warunki i podejmowania właściwych decyzji w odpowiednim momencie.

Marta Maliszewska, Chief Operating Officer CEE eService. Marta Maliszewska, Chief Operating Officer CEE eService Źródło zewnętrzne

Cechy kobiet - kluczowe cechy przywódcze nowoczesnych organizacji

Finanse z racji swojej specyfiki związanej z operacjami pieniężnymi o ogromnej wartości to środowisko dynamiczne i bardzo wymagające. Jego tradycyjnymi filarami jest bezpieczeństwo i zaufanie, ale rosnące oczekiwania klientów sprawiają, że stają się nimi także innowacyjność oraz wygoda korzystania z usług. Połączenie tych cech wymaga nierzadko zupełnie nowego – nieszablonowego podejścia do pojawiających się w związku z tym wyzwań. Tu ujawniają się korzyści wynikające z różnorodności płci w zespołach, wymiany doświadczeń i stylów działania. Kobiety wnoszą do nich zarówno kompetencje i wiedzę, jak i wrażliwość na potrzeby klientów, umiejętność budowania współpracy oraz elastyczność w działaniu. To cechy, które coraz częściej okazują się kluczowe dla nowoczesnych organizacji.

Kobiety w bankach - od 70% na najniższym szczeblu do 4% w zarządzie

Według danych Związku Banków Polskich kobiety stanowią dziś około 67–70 proc. zatrudnionych w bankach w Polsce. Wydawałoby się, że niemal zdominowały branżę uznawaną do niedawna za męską. Jeśli jednak przyjrzymy się proporcjom płci na wyższych stanowiskach, obraz będzie zdecydowanie inny. Na szczeblu średniej kadry managerskiej udział kobiet to 58 proc., i ok. 41 proc w wyższej. W tej sytuacji z pewnością zaskakujące jest to, że stanowiska na szczeblu zarządów są zajmowane przez kobiety jedynie w 4 proc.1 Dane te pokazują, że mimo ogromnej roli kobiet w sektorze finansowym, w ich reprezentacji na najwyższych szczeblach zarządzania wciąż istnieje nienaturalna – wręcz rażąca dysproporcja, którą trudno racjonalnie uzasadnić.

Nie płeć, a realne umiejętności

Na szczęście coraz częściej widzimy, że sytuacja ta – choć powoli – ulega zmianie. Organizacje, które naprawdę stawiają na różnorodność, osiągają lepsze wyniki – nie przez realizację modnych haseł, ale dlatego, że potrafią łączyć różne perspektywy, doświadczenia i style pracy. W nowoczesnych firmach finansowych nie liczy się już „kobiece” czy „męskie” zarządzanie. Liczą się realne umiejętności, odpowiedzialność i zdolność do podejmowania trafnych decyzji. Najważniejsze jest więc, aby odchodzić od etykiet i patrzeć na ludzi przez pryzmat ich możliwości, zaangażowania i kompetencji. To właśnie wtedy tworzy się przestrzeń, w której każdy może w pełni wykorzystać swój potencjał. Obserwuję to codziennie w wynikach pracy naszych zespołów i dzięki temu mogę stwierdzić, że kobiety nie odnoszą sukcesów dlatego, że są kobietami, lecz dlatego, że konsekwentnie rozwijają swoje talenty, podejmują wyzwania i nie boją się odpowiedzialności.

1 Raport Zarządzanie Różnorodnością w Bankach Komercyjnych wykonany na zlecenie Komitet DEI przy Związku Banków Polskich

Autorka: Marta Maliszewska, Chief Operating Officer CEE eService.