Koniec z ekościemą! Przedsiębiorcy nie mogą już dowolnie oznaczać produktów. Jest dyrektywa UE!

Koniec z takimi frazesami: "przyjazny dla środowiska”, „naturalny”, „biodegradowalny”, „neutralny dla klimatu” czy „ekologiczny”.

W założeniu unijne przepisy mają uprościć i uwiarygodnić oznakowanie towarów. Wielu z nas niejednokrotnie "dało się złapać" na takie przyciągające frazesy jak: "przyjazny dla środowiska”, „naturalny”, „biodegradowalny”, „neutralny dla klimatu” czy „ekologiczny”. Dlaczego? Bo dużo w dzisiejszych czasach mówi się o zmianach klimatycznych, o zielonej energii, o zielonych miejscach pracy, o zdrowej - ekologicznej żywności. W założeniu chcemy tworzyć zdrowe środowisko (a przynajmniej go nie pogarszać) i żyć zgodnie z naturą. Jednak czy przedsiębiorcy nam to ułatwiają? Okazuje się, że nie. Wiele produktów spożywczych posiada oznakowanie, które wprowadza konsumentów w błąd. W związku z tym, w pracach nad nowymi przepisami postanowiono, że dyrektywa będzie regulowała stosowanie etykiet środowiskowych. Aktualnie jest ich coraz więcej i nie opierają się one na danych porównawczych. W niedalekiej przyszłości w Unii Europejskiej będzie można stosować takie etykiety tylko w oparciu o oficjalne systemy certyfikacji lub systemy certyfikacji wprowadzone przez władze publiczne.

Koniec z ekologicznym wizerunkiem przedsiębiorców

Według najnowszych regulacji przedsiębiorcy nie będą mogli już kreować się na pro-ekologicznych. Nie będą mogli wskazywać, że prowadzona przez nich produkcja nie zagraża środowisku, że stosują nowoczesne technologie, które tak naprawdę nie pogarszają klimatu. Producenci nie będą też mogli twierdzić, że dany produkt ma ograniczony wpływ na środowiska, ba, a nawet pozytywny (sic!), powołując się na systemy kompensacji emisji.

Trwałość produktu - już nie usłyszysz: pralka wykona 5 tysięcy cykli prania a ekspres do kawy z jednego ziarna zrobi kilka kaw

Jak podaje Parlament UE: zakazane będą także inne praktyki: bezzasadne oświadczenia o trwałości produktu (na przykład twierdzenie, że pralka może wykonać 5 tysięcy cykli prania, gdy jest to w normalnych warunkach nieprawdziwe); sugestie, by wymienić materiały zużywalne wcześniej, niż jest to konieczne (na przykład wkłady atramentowe do drukarki), oraz nieprawdziwe twierdzenia, że produkty nadają się do naprawy.