Bezpośredni przełożony a dobrostan pracowników

Praca zdalna za granicą? Jakie warunki należy spełnić? Co powinien wiedzieć pracodawca, a co pracownik? Oto krótki poradnik.

Austria w związku z czwarta falą COVID-19 wydała rozporządzenie wprowadzające zasadę 3G we wszystkich miejscach pracy od 1 listopada 2021 r. Co to oznacza?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie. Pracodawca poszukiwał, a nawet już znalazł cudzoziemca do pracy. Często jednak chęć szybkiego przyjęcia go do firmy spowalniają formalności i czas oczekiwania na pozwolenie zatrudnienia w Polsce. Sposobem przyspieszającym ten proces jest złożenie w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Po wpisaniu tego dokumentu do ewidencji oświadczeń może on zostać zatrudniony bez zezwolenia na pracę pod warunkiem, że będzie wykonywać ją zgodnie z oświadczeniem.