REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » Czy pracownicy po 50. roku życia zmieniają pracę? Z czym to się wiąże?

Czy pracownicy po 50. roku życia zmieniają pracę? Z czym to się wiąże?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lipca 2026, 08:38
oprac. Emilia Panufnik
zmiana pracy pracownika po 50 roku życia starszy pracownik boi się zmienić pracę
Czy pracownicy po 50. roku życia zmieniają pracę? Z czym to się wiąże?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy pracownicy 50 plus zmieniają pracę? Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem. Aż 60% pracowników w wieku od 50 lat wzwyż nie zamierza zmieniać pracodawcy. Co hamuje przed podjęciem takiej decyzji?

Zmiana pracy - stres i satysfakcja

Zmiana pracy to decyzja, która często wiąże się ze stresem, ale w dłuższej perspektywie okazuje się być dobrym wyborem – tak wynika z badań OLX Praca. Aż 70% pracowników biurowych (tzw. white collars), którzy w ostatnich 2 latach zmienili miejsce zatrudnienia, pozytywnie ocenia tę decyzję, podczas gdy jedynie 11% jej żałuje. Najbardziej zadowoleni są młodsi specjaliści – w tej grupie odsetek ten sięga aż 81%.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Według badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie OLX Praca wyższe wynagrodzenie to główny czynnik skłaniający pracowników biurowych do zmiany pracy (74% wskazań)1. Kolejnymi kluczowymi motywatorami są stabilność zatrudnienia (43%) oraz elastyczność i oferowane przez pracodawcę benefity (po 32%). Co ciekawe, im wyższe stanowisko, tym silniejszą motywacją do zmiany pracy staje się możliwość współpracy w modelu B2B.

Zmiana pracy po 50. roku życia bardzo rzadko

Wielu przedstawicieli white collars zastanawia się nad podjęciem innej pracy, ale nie zawsze przekłada się to na konkretne działania. Choć aż 44% badanych rozważa zmianę zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, tylko 12% podejmuje aktywne kroki w tym kierunku, a podobny odsetek w ogóle ich nie planuje. Pracownicy biurowi do 29. roku życia to grupa, która najbardziej aktywnie poszukuje nowych możliwości zawodowych, co może być związane z chęcią rozwoju. Z kolei podejście osób w wieku 30-49 lat sugeruje, że obawiają się podjęcia ryzyka – tacy pracownicy często rozważają zmianę pracy, ale rzadko przekuwają plany w konkretne działania. W grupie 50+ aż 60% nie zamierza szukać nowej pracy, co także może być związane z obawami. Spośród menedżerów najsilniej zaangażowani w poszukiwanie nowej pracy są ci niższego szczebla – 42% z nich aktywnie przegląda oferty. Mniej aktywni są menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz specjaliści, którzy mają już ugruntowaną pozycję oraz większe doświadczenie zawodowe.

Co hamuje przed zmianą pracy?

- Widzimy, że zmiana pracy wiąże się z wieloma obawami. Główne z nich to utrata stabilności zatrudnienia, większy stres i obciążenie w nowym miejscu pracy, a także gorsza atmosfera i kultura organizacyjna. 36% kobiet obawia się także pogorszenia sytuacji finansowej. Wśród mężczyzn ten lęk jest o 5% niższy. Z kolei młodsze osoby częściej niepokoją potencjalnie gorsze warunki finansowe i atmosfera w nowym miejscu pracy. Jednak wraz z wiekiem obawy o stres i obciążenie maleją – podkreśla Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Podjęcie nowej pracy rodzi obawy, szczególnie w kwestiach związanych ze stabilnością zatrudnienia, atmosferą i finansami. Zazwyczaj jednak zmiana ta okazuje się pozytywna, choć nie zawsze jest to regułą. Nowa praca często wiąże się z wyższymi zarobkami i lepszą atmosferą. W kwestii płacy 45% badanych ocenia zmianę na plus, ale aż 35% nie dostrzega istotnej różnicy. Najmniej zadowoleni z wynagrodzenia po zmianie pracy są menedżerowie niższego szczebla (38%). 54% wszystkich respondentów zauważyło lepszą atmosferę w nowym miejscu pracy, a najczęściej wskazują na to młodsi specjaliści (63%). Kobiety są bardziej skłonne przyjąć ofertę z niższym wynagrodzeniem niż mężczyźni (20% vs 13%).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najmłodsi pracownicy najczęściej zmieniają pracę

Na zmianę pracy najczęściej decydują się młodsi specjaliści – aż 41% z nich zrobiło to w ciągu ostatnich dwóch lat – podczas gdy starsi specjaliści zmieniają pracę zdecydowanie rzadziej (18% zdecydowało się na ten krok przez ostatnie dwa lata). Zdecydowana większość osób na niższych stanowiskach ocenia zmianę pracy jako dobrą lub bardzo dobrą decyzję – tak wskazuje aż 81% młodszych specjalistów. Z kolei menedżerowie wyższego szczebla są mniej zadowoleni, bo tylko 53% z nich oceniło swoją decyzję pozytywnie. Negatywne oceny pojawiają się także częściej wśród osób w wieku 30–39 lat oraz 50+. Dla osób w średnim wieku zmiana pracy może wiązać się z obawami o stabilność finansową lub koniecznością przystosowania się do nowych ról.

- Decyzja o zmianie zatrudnienia wciąż jest motywowana głównie kwestiami finansowymi, ale coraz większe znaczenie mają także inne aspekty, takie jak stabilność czy elastyczność. Choć obawy związane z takim krokiem są powszechne, w wielu przypadkach nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości. Doświadczenia pracowników pokazują, że zmiana pracy dość często prowadzi do wyższej satysfakcji, zwłaszcza w kwestii wynagrodzenia i atmosfery w miejscu pracy – dodaje Konrad Grygo.

Źródło: Olx

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Zobacz również:
Powiązane
Pracownik po 50. roku życia bardziej opłacalny. Pracodawcy dostaną dofinansowanie do wynagrodzeń. [Ustawa czeka na podpis prezydenta]
Pracownik po 50. roku życia bardziej opłacalny. Pracodawcy dostaną dofinansowanie do wynagrodzeń. [Ustawa czeka na podpis prezydenta]
Pracownicy 50 plus będą stanowić większość zatrudnionych. Jak pracodawca powinien dbać o ich zdrowie?
Pracownicy 50 plus będą stanowić większość zatrudnionych. Jak pracodawca powinien dbać o ich zdrowie?
Kluczowy wyrok SN dla pracowników powyżej 50. roku życia. Ochrona przedemerytalna wreszcie będzie rozumiana jednolicie
Kluczowy wyrok SN dla pracowników powyżej 50. roku życia. Ochrona przedemerytalna wreszcie będzie rozumiana jednolicie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Jest już wiele skarg od pracowników. Skala kontroli PIP po reformie może być znacząca
09 lip 2026

Jest już wiele skarg od pracowników i spodziewane jest dalsze utrzymywanie się ich na wysokim poziomie. Skala kontroli PIP po reformie może więc być znacząca. Nie wiadomo, ile umów zostanie przekształconych w tym roku. Szacuje się, że około 160 tys. umów B2B to fikcyjne samozatrudnienie.
Do końca 2026 r. PIP skupi się na skargach pracowników. Kontrole planowe zaczną się w 2027 r.
09 lip 2026

Janusz Krasoń zapowiada, że do końca 2026 r. PIP skupi się na skargach pracowników. Kontrole planowe zaczną się najwcześniej w 2027 r. Nie tylko pozorne umowy B2B i cywilnoprawne będą sprawdzane. PIP po reformie zajmie się również wzmocnieniem ochrony przed mobbingiem oraz walką z bezpłatnymi stażami. Na takie działania wskazuje szefowa resortu pracy.
Nowy GIP ostrzega: każda skarga w zakresie pozornych umów B2B i cywilnoprawnych będzie skrupulatnie sprawdzana
09 lip 2026

Dnia 8 lipca 2026 r. weszła w życie największa reforma Państwowej Inspekcji Pracy od lat. Inspektorzy PIP zyskali uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Nowy Główny Inspektor Pracy - Janusz Krasoń - ostrzega, że każda skarga w tym zakresie będzie skrupulatnie sprawdzana.
Zmiany w zwolnieniach lekarskich 2026 obowiązują od kilku miesięcy. Nowe przepisy dotyczą wszystkich na L4
08 lip 2026

Zmiany w zwolnieniach lekarskich 2026 obowiązują już od kilku miesięcy i są wdrażane stopniowo. Mało kto ma świadomość, że coś się zmieniło. Tymczasem nowe przepisy dotyczą wszystkich przebywających na L4 w Polsce.

REKLAMA

Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie
08 lip 2026

Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu już na starcie. Korzyści z tego wynikające zauważają również pracodawcy. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie, a proces rekrutacyjny przyspiesza. Widełki stanowią filtr wpływający na skuteczność rekrutacji.
Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym
08 lip 2026

Z czym wiąże się wykonywanie pracy zdalnej z terenu Polski dla zagranicznego pracodawcy? Występują konkretne skutki podatkowe i ryzyka związane z tzw. zakładem podatkowym. Przedstawiamy opracowanie doradcy podatkowego.
Surowe kary dla pracodawcy od 8 lipca 2026 r. Kontrola PIP po nowemu i nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych
08 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. kadry nakładane na pracodawcę w wyniku kontroli PIP będą znacznie surowsze. Najwyższa kara to nawet 90 tys. zł. Jak będzie wyglądała kontrola PIP po nowemu? Dodaje się również nowe wykroczenie - obejście przepisów dot. zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.
Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?
07 lip 2026

Odnotowuje się częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa. Towarzyszy im wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo organizacji?

REKLAMA

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Czy inspektorzy pracy zmieniają umowy?
09 lip 2026

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Ustawa weszła w życie 8 lipca 2026 r. Inspektorzy pracy mogą już zmieniać umowy decyzją. Co zrobią, jeśli zlecenie, umowa o dzieło lub kontrakt B2B wykonywane są w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę? Jakie wątpliwości zgłaszają pracodawcy?
Staże i praktyki wakacyjne: czy wynagrodzenie jest konieczne? Obowiązki pracodawcy i nadchodzące zmiany
07 lip 2026

Wakacje to dla wielu firm moment, w którym pojawia się temat staży i praktyk. Z jednej strony organizacje chcą pozyskać młode talenty, odciążyć zespoły i sprawdzić potencjalnych przyszłych pracowników. Z drugiej – staż lub praktyka nie mogą być traktowane jako wygodny sposób na pozyskanie taniej albo darmowej siły roboczej. Zwłaszcza dziś, gdy na rynku pojawia się coraz silniejsze oczekiwanie, aby takie formy współpracy były jasno opisane, sensownie zaplanowane i sprawiedliwie wynagradzane. Jakie obowiązki ma pracodawca?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA