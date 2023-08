Analiza języka ciała i emocji podczas rozmowy o pracę

Współczesne podejście do rekrutacji coraz częściej kładzie nacisk na analizę języka ciała i wyrażanych emocji podczas rozmowy o pracę

Rozmowa o pracę to kluczowy moment w procesie rekrutacyjnym, w którym pracodawca stara się poznać kandydata nie tylko na podstawie jego umiejętności zawodowych, ale także sposobu komunikacji, zachowania i emocji. Współczesne podejście do rekrutacji coraz częściej kładzie nacisk na analizę języka ciała i wyrażanych emocji podczas rozmowy o pracę. Dlaczego jest to tak istotne i jakie elementy można wyczytać z reakcji niewerbalnych kandydata?