Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

Logistyka - na kogo czeka praca?

Dla 54% firm pozyskiwanie pracowników to priorytet na liście inwestycji firm w 2021 roku.* Z drugiej strony popyt na pracownika nie przekłada się na zainteresowanie potencjalnych kandydatów. Przedsiębiorstwa wciąż zgłaszają braki w konkretnych obszarach. W jaki sposób sprostać temu wyzwaniu?

Sektor logistyki nieustannie boryka się ze sporymi problemami w pozyskiwaniu nowych pracowników. Do największych wyznań należą - zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (61%) oraz ich deficyt na rynku (58%). W szczególności zaobserwować można braki na stanowiskach:

magazynier, operator wózka (widłowego, bocznego, wysokiego składu),

inżynier (ds. procesów logistycznych, automatyk),

ekspert ds. logistyki (spedytor, specjalista ds. zarządzania stockiem, zarządzania jakością, eksportu, gospodarki magazynowej),

technik (utrzymania ruchu, operator, mechanik, elektryk,

wykwalifikowany pracownik produkcji (operator produkcji i maszyn, systemów VMS).

Oczekiwania pracowników

Badanie zatytułowane „Inny wymiar benefitów. Potrzeby, wyzwania i oczekiwania Działów HR” wykazało, jakie benefity obecnie najbardziej interesują pracowników. Znalazły się wśród nich:

sfinansowanie przez pracodawcę domowego biura (51%),

zorganizowanie dla pracowników konsultacji psychologicznych (45%),

dopłata do posiłków (41%),

dostęp do aplikacji typu Spotify/Netflix (39%).

To cenna wiedza, którą warto wykorzystać konstruując ofertę pracy, zwłaszcza w obszarze świadczeń dodatkowych. Pozyskiwanie pracowników w momencie, w którym wiemy, czego oczekują, staje się o wiele łatwiejsze.

Plan rekrutacji

Plany rekrutacyjne to znacznie więcej niż tylko wiedza, jakie stanowiska należy obsadzić w najbliższej przyszłości. Stanowią doskonałą okazję do weryfikacji celów strategicznych firmy i luk w umiejętnościach pracowników. Strategiczny plan rekrutacji powinien zawierać listę stanowisk, wyszczególnionych umiejętności, kalendarz rekrutacji, a także informacje o budżecie przeznaczonym na pozyskiwanie pracowników.

Kampania rekrutacyjna

Pomocne może okazać się również przygotowanie ciekawej kampanii reklamowej, prezentującej największe korzyści ze współpracy.

- „Kim jest idealny kandydat?”, „Jakie ma potrzeby?”, „W jaki sposób mogę je spełnić?” – to kilka pytań, od których warto rozpocząć planowanie kampanii rekrutacyjnej – podpowiada Sebastian Kopiej z agencji Commplace, która wspiera firmy w budowaniu wizerunku pracodawcy. - Warto oprzeć się także na możliwościach, jakie dają nowoczesne narzędzia marketingu online. Dzięki nim dokładnie zweryfikujemy, jakie frazy wpisuje w wyszukiwarkę potencjalny kandydat. To z kolei pozwoli dopasować przekaz i kanały komunikacji – dodaje ekspert z Commplace.

Onboarding kluczem do sukcesu

Pozyskiwanie pracowników nie powinno zakończyć się na etapie podpisania umowy. Kolejnym ważnym zadaniem jest utrzymanie go. Nieefektywna rekrutacja to stanowić będzie bowiem dodatkowy koszt dla firmy (poziomie 30% do 200% rocznego wynagrodzenia zatrudnionego pracownika**). Co zatem możesz zrobić? Zapewnij nowym pracownikom dobre samopoczucie i odpowiednie informacje, których potrzebują na wczesnym etapie wdrożenia. Bardzo pomocne może okazać się opracowanie procedur komunikacji wewnętrznej lub przeprowadzenie warsztatów (np. warsztatów z managerami z zakresu budowania relacji interpracowniczych). Wielu pracowników w pierwszym okresie odczuwa dużą presję i przytłoczenie nowymi obowiązkami. Ten etap ma jednak istotne znaczenie w budowaniu długotrwałej relacji i lojalności. Pierwsze wrażenie stanowić będzie temat do rozmowy w Internecie – na forach dyskusyjnych, stronach z opiniami, wizytówce Google. - Dlatego wdrożenie do pracy jest testem dla ciebie, jako pracodawcy. Jeśli pracownik poczuje się zaopiekowany – wygrasz – podsumowuje specjalista z Commplace.

Jesienna rekrutacja

Rusza czas jesiennych rekrutacji. Pozyskiwanie pracowników staje się priorytetem na najbliższy czas dla wielu firm logistycznych. Zanim jednak wystawisz kolejne ogłoszenie z cyklu „pracownik logistyki poszukiwany”, zweryfikuj, czy twoja firma przygotowała dobre fundamenty, aby przyciągać najlepszych.

*na podstawie raportu „Logistyka w Polsce” przygotowanego przez ManpowerGroup i Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

** „Managing Talent Retention” , Philips J.J., Edwards L.

Źródło: commplace.pl