Tłumienie uczuć w pracy już nie świadczy o sile. Wrażliwy człowiek ma przewagę konkurencyjną

Nie osoba, która nigdy nie pokazuje swoich emocji w pracy, a osoba wrażliwa zyskuje na znaczeniu w biznesie. Wrażliwość to cecha coraz bardziej ceniona. Może stać się fundamentem odporności psychicznej. Ukrywanie i tłumienie uczuć już nie świadczy o sile.

Wrażliwość to siła

Przez lata w środowisku biznesowym panowało przekonanie, że praca wymaga od nas tłumienia emocji – że profesjonalizm oznacza pozostawienie ich za drzwiami biura. Dziś jednak coraz wyraźniej dostrzegamy, że to właśnie wrażliwość i otwartość na emocje mogą stanowić przewagę konkurencyjną, wpływając na efektywność zarówno indywidualnych osób, jak i całych zespołów.

- Emocje są nieodłącznym elementem życia zawodowego i próby ich ignorowania to poważny błąd. Ukrywanie uczuć w miejscu pracy prowadzi nie tylko do spadku zaangażowania, ale także do zwiększonej rotacji zatrudnianych osób i obniżenia efektywności zespołów – mówi Magdalena Grzelak-Kędziora, Human Resources Business Partner w Capgemini Polska.

Wielu z nas wciąż uważa jednak, że siła wiąże się z tłumieniem emocji. Na szczęście utrwalony przez lata wizerunek osoby, który nigdy nie pokazuje swoich uczuć w pracy, powoli traci na znaczeniu. Zamiast tego w świecie biznesu coraz bardziej ceniona jest wrażliwość – cecha, która może być fundamentem nowoczesnej odporności psychicznej.

Wrażliwy człowiek ma przewagę konkurencyjną

Wrażliwość, określana w terminologii biznesowej jako vulnerability, staje się kluczowym elementem skutecznego zarządzania emocjami w miejscu pracy. Odwaga bycia autentycznym, bez konieczności zakładania maski, to zdolność, która umożliwia osobom na stanowiskach liderskich, jak i zespołom tworzenie środowiska opartego na zaufaniu i współpracy. Wrażliwość, daleka od postrzegania jej jako słabości, może być źródłem siły i motywacji.

Podejmowanie trudnych decyzji, gotowość na zmierzenie się z wyzwaniami, a nawet otwarte przyznawanie się do błędów, są dziś uznawane za nieodłączne elementy efektywnego przywództwa. Osoby na stanowiskach liderskich, które potrafią wykorzystać wrażliwość jako narzędzie budowania odporności psychicznej, są lepiej przygotowane do przewodzenia zespołom w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

Wrażliwość buduje pozytywną kulturę organizacyjną

Otwartość na własne emocje i wrażliwość wobec innych mogą także przyczynić się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Osoby, które mają odwagę być sobą i dzielić się swoimi uczuciami, częściej doświadczają radości, empatii i poczucia przynależności do zespołu. W takim środowisku rośnie zaufanie, a komunikacja staje się bardziej efektywna.

Zarządzanie emocjami w pracy

Zarządzanie emocjami, oparte na zasadach Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC), staje się podstawą efektywnej współpracy. Kluczowe jest tutaj stosowanie tzw. „komunikatu ja” oraz unikanie ocen, co pomaga w tworzeniu środowiska sprzyjającego współpracy i otwartej wymianie opinii. Jednak, aby taka kultura organizacyjna mogła zaistnieć, konieczne jest przejście od wstydu do empatii wobec samego siebie. Jak zauważają eksperci, wstyd jest emocją, która często blokuje możliwość pełnego wyrażania siebie. Zrozumienie i akceptacja własnych uczuć są pierwszym krokiem do tego, aby móc z sukcesem zarządzać emocjami w pracy.

Przyznawanie się do niewiedzy lub wątpliwości jest normalne

W kontekście przywództwa, wrażliwość jest szczególnie istotna. Wiele osób pracujących w rolach liderów i liderek wciąż zmaga się z przekonaniem, że muszą być nieomylne i zawsze silne. - W dzisiejszym dynamicznym środowisku technologicznym, nieustanne doskonalenie i uczenie się są nieodzowną częścią rozwoju zawodowego. Naturalne jest, że w obliczu ciągłych zmian nikt nie posiada pełnej wiedzy. Kluczową rolą lidera czy liderki staje się zatem tworzenie kultury organizacyjnej, w której zespół nie obawia się przyznawać do niewiedzy czy wątpliwości. Aby to było możliwe, osoba na stanowisku liderskim musi być nie tylko dostępna i zaangażowana, ale także wykazywać głębokie zainteresowanie swoimi pracownikami i pracownicami oraz aktywnie ich słuchać – mówi Paweł Paradowski, Senior Project Manager w Capgemini Polska.

Akceptacja wrażliwości może zainicjować tworzenie kultury organizacyjnej, w której pracownicy i pracownice mają poczucie bezpieczeństwa, są autentyczni, chcą dzielić się swoimi obserwacjami i otwarcie mówić o emocjach. Taka atmosfera sprzyja innowacyjności, przyspiesza rozwiązywanie problemów oraz wzmacnia zaangażowanie i lojalność zespołu.

Pokolenie Z uczy wrażliwości

Pokolenie Z, wkraczające na rynek pracy, wnosi ze sobą nowe podejście do emocji. Takie osoby często mają bardziej wyważone podejście do pracy, otwarcie mówią o tym, co czują i oczekują, że ich wrażliwość będzie traktowana jako atut, a nie przeszkoda. Ta zmiana może przynieść korzyści wszystkim - ucząc się od młodszych, firmy mogą zyskać większą elastyczność i lepsze zrozumienie potrzeb zespołów w zmieniającym się świecie pracy.

