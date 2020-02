Jakie czynniki obniżają efektywność pracowników

Jakie czynniki związane z miejscem pracy rozpraszają uwagę i nie pozwalają skupić się na zadaniach? 41 proc. osób zatrudnionych w Polsce jako główny element negatywnie wpływający na wykonywane zadania wskazuje hałas. Na drugim miejscu (36 proc.) wymieniana jest nieodpowiednia temperatura. TOP 3 zamyka brak czasu na zjedzenie posiłku w czasie pracy (31 proc.) – wynika z badania „Czas motywacji – efektywność świadczeń pozapłacowych”, przeprowadzonego na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska przez SW Research.

Ze względu na liczbę godzin spędzonych w pracy, a także w korkach w drodze do i z firmy, niejedna osoba zatrudniona w Polsce ma wrażenie, że życie zawodowe pochłania większą część dnia. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim wykorzystać 8-godzinny czas w pracy najlepiej jak to możliwe, bez konieczności zostawania po godzinach. O ile na sytuację drogową pracodawcy nie mają wpływu, o tyle w przypadku pobytu w biurze jest on znaczący. To od zatrudniających zależą warunki i atmosfera pracy, które przekładają się na satysfakcję pracowników, a ta z kolei rzutuje na efektywność pracy. Jakie czynniki rozpraszają uwagę zatrudnionych i nie pozwalają im skupić się na zadaniach?

– Hałas, nieodpowiednia temperatura i brak czasu na zjedzenie posiłków to trzy najczęściej wymieniane przez pracowników czynniki, które negatywnie wpływają na koncentrację i powiązaną z nią efektywność. Nic więc dziwnego, że firmy coraz więcej uwagi poświęcają temu, aby stworzyć najlepsze warunki do komfortowej oraz efektywnej pracy, co staje się często kartą przetargową w walce o wartościowych i lojalnych pracowników. I nie chodzi tu o wygodne krzesło, czy dobrą kawę, a nowoczesną przestrzeń wspierającą kreatywność, pracę zespołową, jak również odpoczynek. Mile widziany przez pracowników, a także kandydatów jest również dostęp w biurze do zdrowych przekąsek czy ciepłych posiłków – powiedziała Anna Młynarczyk, Product Manager w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Co najbardziej przeszkadza w pracy?

Hałas jest największym „destruktorem efektywności” wskazywanym przez pracowników wszystkich branż, a szczególnie związanych zawodowo z finansami, marketingiem i zarządzaniem (45 proc.). Ciekawe są też różnice pod względem płci. I tak nieodpowiednia temperatura w miejscu pracy częściej przeszkadza kobietom niż mężczyznom (kolejno 40 proc., 30 proc.). Jak wynika z badania Sodexo „Czas motywacji – efektywność świadczeń pozapłacowych”, kobiety także częściej niż mężczyźni nie mają czasu na to, aby w pracy spożyć posiłek. Uczucie głodu nie pozwala skupić się na zadaniach 34 proc. kobiet, podczas gdy rozprasza ono uwagę 26 proc. mężczyzn. To, że wiele osób w pracy nie odżywia się regularnie, nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie, samopoczucie, ale i efektywność. Jak regularne posiłki w pracy przekładają się na skuteczność działań osób aktywnie zawodowych? Według danych Health Enhancement Research Organization – wartościowy posiłek zwiększa efektywność pracowników aż o 25 proc.

Jakie jeszcze czynniki nie pozwalają pracownikom skupić się na zadaniach?

Kolejnym elementem wskazywanym przez respondentów badania Sodexo „Czas motywacji – efektywność świadczeń pozapłacowych” jest oświetlenie miejsca pracy. Wydajność pracowników zaburzają źle oświetlone pomieszczenia (25 proc.) i brak naturalnego światła (24 proc.). Nie bez znaczenia pozostaje także aranżacja przestrzeni biurowej. Blisko 20 proc. zatrudnionych ma problem ze skupieniem się, gdy pracuje jako część zespołu w open space, dysponuje zbyt małą przestrzenią na biurku lub ma niewystarczająco długie przerwy. Uwagę pracowników rozpraszają również inne osoby jedzące posiłku przy biurku (17 proc.). Co dziesiątemu ankietowanemu w pracy przeszkadza muzyka lub radio.

Raport Sodexo Benefits and Rewards Services „Czas motywacji – efektywność świadczeń pozapłacowych” powstał jako efekt ogólnopolskiego badania. Zostało ono zrealizowane w II kwartale 2019 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1022 ankiet z osobami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę, regularnie przebywających w miejscu pracy.

