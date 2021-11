Umowa SLA - usługi w chmurze

Umowa SLA na usługi w chmurze może być sposobem na zapewnienie nieprzerwanej pracy programu kadrowo-płacowego. Service Level Agreement określa bowiem poziom oraz warunki świadczenia usług IT.

Umowa SLA dla usług w chmurze

Jak zapewnić sobie nieprzerwaną pracę programu kadrowo-płacowego? Coraz więcej firm decyduje się na programy kadrowo-płacowe w chmurze. SLA to umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia takich usług. W czasie wyboru konkretnego oprogramowania, warto zwrócić uwagę, jakie parametry jakościowe usług zapewnia dostawca rozwiązania informatycznego. Na czym polega umowa SLA? Jakie elementy powinna zawierać? Jakie przynosi korzyści? Wyjaśniamy poniżej.

Umowa SLA - na czym polega?

SLA, czyli Service Level Agreement, to umowa, która określa poziom oraz warunki świadczenia usług IT. Zapisy zawarte w umowie mają zagwarantować utrzymanie określonych standardów jakości usługi. Najczęściej zawierane są w przypadku usług związanych z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną: usług hostingowych lub chmurowych.

Umowa SLA może być również zabezpieczeniem i gwarancją dla firm, które decydują się na program kadrowo-płacowy w chmurze. Wówczas dostawca rozwiązania IT zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu, a w razie problemów do podjęcia działań naprawczych w określonym czasie.

Umowa SLA - jakie elementy?

1. Czas reakcji i rozwiązania problemu

Jeśli zawierasz umowę SLA, czas reakcji i rozwiązania problemu będzie jednym z jej najważniejszych punktów. To określenie, w jakim czasie dostawca IT jest zobowiązany zająć się zgłoszonym problemem, a także ile ma czasu na jego rozwiązanie i przywrócenie ciągłości funkcjonowania systemu kadrowo-płacowego w chmurze. Każdy niepożądany przestój, niezależnie od branży, to opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań i potencjalne straty finansowe.

2. Zakres świadczonych usług

Umowa SLA powinna zawierać zakres usług oferowanych przez dostawcę IT. Minimalizuje to ryzyko ewentualnych nieporozumień w razie wystąpienia problemów i jest zabezpieczeniem dla każdej ze stron.

3. Procedura zgłaszania problemów

Warto określić sposób zgłaszanych problemów osoby kontaktowe oraz dni i godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych. Większość firm posiada specjalne portale, za których pośrednictwem klienci mogą przekazywać informacje o błędach. To efektywne rozwiązanie, ponieważ mając wszystkie zgłoszenia w jednym miejscu, łatwiej nimi zarządzać i przekazać do realizacji odpowiednim osobom. Można też w ten sposób automatycznie rejestrować daty i godziny realizacji poszczególnych działań mając w ten sposób obiektywne wskaźniki realizacji warunków umowy.

4. Zasady monitorowania i raportowania świadczonych usług

Jako odbiorca usług powinieneś mieć nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem usług i przeprowadzaniem wszelkich prac serwisowych. Statystyki i raporty są niezbędne do optymalizacji działań i potwierdzenia, że Twój dostawca wypełnia swoje obowiązki tak, jak powinien. Warto ustalić częstotliwość i formę raportowania efektywności świadczonych usług.

5. Kary za niedotrzymanie warunków umowy SLA

Jeśli dostawca oprogramowania kadrowo-płacowego, jak i każdego innego systemu, nie wywiąże się z warunków umownych, poniesie konsekwencje. Są one ustalane indywidualnie. Najczęściej przyjmuje się kary finansowe lub możliwość wcześniejszego zerwania umowy przez odbiorcę usług w chmurze.

Umowa SLA usług kadrowo-płacowych w chmurze – korzyści

Terminy wykonania zadań w kadrach i płacach często są określane przez przepisy prawne lub odrębne umowy. Obowiązków jest mnóstwo, a za opóźnienie w ich realizacji grożą pracodawcy konsekwencje. Specjaliści HR muszą na czas naliczyć i wypłacić pracownikom wynagrodzenie, opłacić i rozliczyć składki ZUS czy przekazać deklaracje rozliczeniowe. Program kadrowo-płacowy skutecznie wspiera pracowników kadr i płac w realizacji tych zadań.

Umowa SLA to gwarancja zachowania ciągłości działania systemu kadrowo-płacowego w chmurze. W razie awarii masz pewność, że dostawca priorytetowo podejdzie do rozwiązania problemów. Czas jest niezwykle ważny, ponieważ każda przerwa w działaniu oprogramowania to straty dla przedsiębiorstwa i zakłócenie poprawności funkcjonowania procesów kadrowo-płacowych.