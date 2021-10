Portal pracownika jest jednym z narzędzi employer branding. Jeśli chcemy stworzyć silną markę pracodawcy, należy spojrzeć na działanie firmy z wielu różnych perspektyw. Budowanie wizerunku należy rozpocząć już od wnętrza firmy. W jaki sposób Portal pracownika przyczynia się do realizacji tego celu? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest Portal pracownika?

Portal pracownika to narzędzie HR, które umożliwia rozwiązywanie spraw pracowniczych online. Zatrudnieni mogą rozwiązać swoje kadrowo-płacowe kwestie bez konieczności osobistego kontaktu z działem HR. Co więcej, zyskują też stały dostęp do najważniejszych firmowych informacji. Portal zapewnia wgląd do dokumentów kadrowych, wysyłkę elektronicznych pasków płacowych, złożenie elektronicznych wniosków urlopowych czy dystrybucję PIT.

Portal pracownika jako narzędzie employer branding

Sprawna obsługa spraw pracowniczych

Portal pracownika to wyjście naprzeciw potrzebom pracownika. To narzędzie, które ma pomóc w realizacji spraw kadrowo-płacowych, czyniąc pracownika bardziej samodzielnym. Platforma jest szczególnie przydatna w dużych firmach, gdzie struktura zatrudnienia jest wielopoziomowa, a załatwienie jednej sprawy wymaga kontaktu odpowiednio z działem HR, menadżerem lub innym przełożonym. Portal pracownika skraca ten proces.

Zarówno pracownik, jak i osoby decyzyjne, rozwiązują sprawy w wybranym momencie z dowolnego miejsca. Nie ma potrzeby wysyłania dodatkowych maili, wykonywania dodatkowych telefonów czy bezpośredniego pojawienia się w siedzibie firmy. Korzyści oczywiście są dwustronne, gdyż takie rozwiązanie znacznie odciąża pracowników działu kadrowo-płacowego, którym nie przerywa się pracy z zapytaniem, o ilość dni urlopu do wykorzystania. Mówiąc krótko, pracownik ma problem i ma szybką możliwość jego rozwiązania.

Grunt to dobra komunikacja

Tworząc employer branding w miejscu pracy należy przede wszystkim zadbać o aspekty komunikacyjne. Jeśli chcemy dbać o dobre stosunki, musimy zapewnić sprawny przepływ najważniejszych komunikatów między stronami. Portal pracownika to przestrzeń do zamieszczenia aktualności, materiałów e-learningowych czy wszelkiego rodzaju ogłoszeń firmowych. W ten sposób można przekazać informacje na temat zbliżającej się konferencji, szkoleniach wewnętrznych czy zbiórki pieniędzy na szczytny cel.

Za pomocą Portalu pracownika można także poinformować pracownika o kwestiach organizacyjnych, umieszczając na platformie regulaminy pracy i wynagradzania. Regulaminy ustalają wewnętrzny porządek i organizację pracy w danej firmie. Określają prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika, wynikające ze stosunku pracy.

Po umieszczeniu ich w portalu pracownik zyskuje stały dostęp do najważniejszych informacji. W razie wątpliwości co do zasad usprawiedliwienia nieobecności w pracy czy odpowiedzialności materialnej, nie musi szukać w firmie tradycyjnej gablotki z ogłoszeniami – wystarczy, że zaloguje się do Portalu pracownika. Dzięki temu osoba zatrudniona ma jasność zasad panujących w danym zakładzie pracy.

Portal pracownika – korzyści

Coraz więcej pracodawców stawia na działania, które mają budować ich markę na rynku pracy. Cel? Nabór nowych pracowników, a także zatrzymanie w swoich szeregach tych najbardziej utalentowanych. Oczywistym jest fakt, że atrakcyjny pracodawcy przyciągnie w swoje progi większą liczbę kandydatów na dane stanowiska pracy.

Strategie employer branding różnią się od siebie – w zależności od specyfiki danej firmy. Działania można prowadzić wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji. Są jednak uniwersalne schematy, które mogą sprawić, że to zadowolony pracownik stanie się najlepszą wizytówką firmy.

Portal pracownika skutecznie pozwala osiągnąć ten cel. Pracodawca, który dba o komunikację w firmie i zapewnia skuteczną realizację spraw pracowniczych, z pewnością zyskuje w oczach osób zatrudnionych. Pracownik jest wówczas zawsze na bieżąco i zawsze doinformowany. Portal pracownika zapewnia sprawny przepływ informacji i zasobów, skutecznie umacniając więź na linii pracodawca-pracownik.