REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu

Dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 16:00
[Data aktualizacji 10 marca 2026, 09:32]
sen w pracy dzień drzemki w pracy
Dziś dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?

rozwiń >

Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi?

Autorem tekstu jest Mateusz Majchrzak, terapeuta poznawczo-behawioralny, autor książki „Sen w pracy zmianowej. Jak się wyspać i żyć lepiej?”, ekspert programu MultiSport: W dzisiejszym pędzącym świecie biznesu i ciągłych wyzwań zawodowych, często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Czas najwyższy spojrzeć na sen z perspektywy opartej na dowodach naukowych i zrozumieć, że to nasz najważniejszy fundament regeneracji, bez którego mówienie o wysokiej efektywności traci sens.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Jak deficyt snu wpływa na wydajność?

Brak snu to stan, w którym nasz mózg zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej. Kiedy jesteśmy pozbawieni wystarczającej ilości snu, kora przedczołowa – obszar odpowiadający za racjonalne myślenie i odpowiedzi na nasze impulsy – ulega silnemu zmęczeniu. W praktyce stajemy się bardziej drażliwi, gorzej zarządzamy własnymi emocjami i mamy tendencję do błędnego odczytywania intencji innych ludzi, częściej zakładając te negatywne. To prosta droga do niepotrzebnych konfliktów w zespole.

Niewyspanie drastycznie osłabia naszą uważność. Wkrada się potężny „dług snu”, który u mocno przemęczonych pracowników może objawiać się mikrosnami – ułamkowymi przyśnięciami, które np. przy prowadzeniu samochodu stają się śmiertelnie niebezpieczne. Badania przy użyciu symulatorów jazdy pokazują, że osoby, które nie spały całą noc, mają gorsze czasy reakcji i częściej zjeżdżają ze swojego pasa ruchu niż osoby po spożyciu alkoholu (ok. 0,5 promila). Konsekwencje zawodowe bywają równie dramatyczne. Przykładowo, badania przeprowadzone wśród lekarzy rezydentów pokazały, że po 24-godzinnym dyżurze ryzyko popełnienia przez nich błędu i zranienia pacjenta wzrasta o niewyobrażalne 700%.

Ile trzeba spać na dobę, aby nie podkopywać kondycji?

Złote pytanie brzmi: ile dokładnie godzin musimy przesypiać? National Sleep Foundation zaleca, aby większość dorosłych spała od 7 do 9 godzin na dobę. Nie oznacza to jednak, że każdego usatysfakcjonuje sztywne 8 godzin. Części populacji do świetnego funkcjonowania wystarczy 6 godzin na dobę, podczas gdy np. zawodowi sportowcy w okresach intensywnych treningów mogą potrzebować 9-9,5 godziny. Zresztą znam też amatorów sportowców, którzy tak intensywnie trenują, że potrzebują 9 godzin snu. Najlepszym testem na zbadanie swojego optymalnego zapotrzebowania jest wyjazd na dwutygodniowe wakacje: powstrzymanie się od picia alkoholu, odrzucenie budzika i obserwacja, o której naturalnie zasypiamy i wstajemy.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Co się dzieje, gdy śpimy za mało? Podkopujemy wówczas swoje zdrowie na wielu frontach. Skrócenie snu do poniżej 4 godzin drastycznie osłabia układ immunologiczny – ryzyko złapania infekcji wirusowej wzrasta do 45%, podczas gdy przy co najmniej 7 godzinach snu wynosi zaledwie 17%. Brak snu uderza także w nasze hormony regulujące głód i sytość. Poziom "hormonu głodu" (greliny) potrafi wzrosnąć o 15%, a leptyny spaść o 19%. W efekcie zmęczony mózg domaga się nagrody i pochłania większe porcje. Intensywny wysiłek w połączeniu ze zbyt krótkim snem podnosi także w naszej krwi biomarkery stresu sercowo-naczyniowego, co obciąża nasz układ krążenia. Chroniczna bezsenność lub znaczne niedobory snu to również potężny czynnik ryzyka wyzwalający zaburzenia lękowe oraz depresję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktywność fizyczna jako naturalna tarcza ochronna

Aby chronić nasze zdrowie psychofizyczne i dbać o głębszy sen, niezbędne jest włączenie do rutyny aktywności fizycznej. Ruch pogłębia sen, redukuje napięcie i jest wysoce rekomendowany w prewencji wypalenia zawodowego. Tych wszechstronnych korzyści świadoma jest zdecydowana większość (93%) dorosłych Polaków, którzy zgadzają się z tezą iż różnorodna aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie psychofizyczne – wynika raportu MultiSport Index 2025. Niestety, jak jasno wskazuje wspomniane badanie, ponad 1/3 badanych nie korzysta z ruchu nawet raz w miesiącu, włączając w to spacery czy jazdę na rowerze. Tymczasem ruch odpowiednio dobrany do pory dnia, stopnia regeneracji, zapasu energetycznego – obniża napięcie i redukuje stres, więc pośrednio będzie wpływał na budowanie odporności na stres i lepszej jakości snu.

Nie ma tu żelaznych zasad. Niektórzy dobrze śpią po wieczornym bieganiu, a na niektórych taki lub inny trening kardio może zadziałać zbyt pobudzająco. Różne mogą być też pory zażywania ruchu. Ponownie cytując MultiSport Index: co 4. aktywny fizycznie Polak zażywa ruchu o stałych porach, podczas gdy 75 proc. godziny uprawiania sportu wybiera spontanicznie. Bez względu na to, czy po drodze nam będzie z wieczornymi spacerami czy zajęciami fitness, obecność aktywności fizycznej w naszym życiu jest bardzo ważna – dla naszego samopoczucia, snu, sposobu, w jaki funkcjonujemy na co dzień.

Drzemka w czasie dnia

A co z osobami, które wręcz "odpływają" w ciągu dnia i nie wyobrażają sobie przetrwania bez drzemki? Kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest tzw. proces homeostatyczny, potocznie określany jako "ciśnienie na sen". Narasta on w nas w postaci chemicznej od momentu przebudzenia (rośnie poziom adenozyny w mózgu) aż do chwili, kiedy staje się tak silne, że naturalnie "wgniata" nas w poduszkę.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Jeżeli nie potrafimy wytrzymać bez drzemki i przysypiamy w ciągu dnia podczas monotonnych zadań, świadczy to o nadmiernej senności. Stan ten możemy w gabinecie mierzyć m.in. Skalą Senności Epworth – wynik powyżej 10 punktów jest pewnym sygnałem alarmowym. Wynika on najczęściej z faktu, że nasz sen jest albo stanowczo za krótki, albo jego struktura uległa zniszczeniu. Winowajcą może być rozregulowany tryb życia, używanie alkoholu jako "środka ułatwiającego zasypianie" (który niszczy jakość snu głębokiego i REM), albo nierozpoznany, wyniszczający obturacyjny bezdech senny, powodujący setki krótkich mikro-wybudzeń każdej nocy.

Co warto wiedzieć o drzemkach?

Drzemki to potężne, choć wymagające umiejętności narzędzie. W ciągu dnia, np. po pracy, świetnie sprawdza się krótki, 20-30-minutowy "power nap", który pozwala na odświeżenie i poprawę czujności, nie grożąc przy tym wejściem w tzw. inercję senną (uczucie ciężkiego otumanienia po wybudzeniu). Z kolei dłuższe, 60-90-minutowe drzemki mają sens na przykład przed zaplanowaną nocną zmianą w pracy, ponieważ dają czas na wejście w najbardziej regenerującą fazę snu głębokiego. Warto przy tym obalić mit – robienia drzemek można się po prostu nauczyć. Badania pokazują, że trenujący tę umiejętność topowi sportowcy zapadają w drzemkę w około 8 minut, podczas gdy niesportowcy potrzebują na to prawie 15 minut. Nawet jeśli z początku nie umiemy w dzień zmrużyć oka, to same 20 minut spokojnego leżenia w ciszy z zamkniętymi oczami realnie uspokaja tętno i wycisza bodźce (no w końcu nie scrollujemy smartfona 😉).

Warto pamiętać, że sen nie jest wrogiem efektywności – jest jej najważniejszym zapleczem. Dbanie o w miarę stałe pory wstawania, regularną aktywność fizyczną, ekspozycję na światło dzienne - to inwestycja o najwyższej gwarantowanej stopie zwrotu. Natomiast w sytuacjach ekstremalnego przemęczenia, zamiast kolejnej dawki kofeiny, pozwólmy sobie na fizjologiczny reset w postaci świadomej, odpowiednio zaplanowanej drzemki.

Źródło: MultiSport

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Drzemka pomaga w pracy
Drzemka pomaga w pracy
Lubisz długie drzemki w ciągu dnia? Nie mamy dobrych wiadomości...
Lubisz długie drzemki w ciągu dnia? Nie mamy dobrych wiadomości...
Praca podczas choroby - kobiety rzadko pozwalają sobie na odpoczynek i regenerację
Praca podczas choroby - kobiety rzadko pozwalają sobie na odpoczynek i regenerację
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kobiety w bankach: aż 70% na najniższym szczeblu i tylko 4% w zarządzie. Tymczasem posiadają kluczowe cechy przywódcze
10 mar 2026

Kobiety w bankach spotykane są bardzo licznie, ale na najniższych stanowiskach - stanowią tu aż 70% zatrudnionych. Natomiast w zarządzie pań jest już tylko 4%. To niewykorzystany potencjał, ponieważ kobiety posiadają kluczowe cechy przywódcze nowoczesnych organizacji.
"Dziękuję" to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników?
10 mar 2026

Dziś samo „dziękuję” to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników, aby czuli się dostrzegani? Dla wielu osób najważniejsze nie jest to, czy usłyszą „dobra robota", ale czy przełożony naprawdę rozumie, co musieli zrobić, by ten efekt osiągnąć.
Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
09 mar 2026

Czas pracy kierowcy w 2026 roku - ile kierowca może jechać bez przerwy, jaki jest limit dobowy i tygodniowy? Nadchodzi rewolucja w czasie pracy od lipca. Jak wpłynie na koszty zatrudnienia w transporcie?
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.

REKLAMA

Dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Więcej pracy, krótsze przerwy - te przepisy już u nas obowiązują, a wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie
10 mar 2026

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy wybranej grupy kierowców. Mogą prowadzić dłużej, odpoczywać krócej, a przerwy robić rzadziej. Powód? Konflikt na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla dostaw paliw w Polsce. Wyjaśniamy, kogo dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać.
Czy sztuczna inteligencja naprawdę zabiera nam pracę? Zaskakujące ustalenia
09 mar 2026

Od wielu miesięcy dominująca narracja na brzmi, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom wiele miejsc pracy, szczególnie w zawodach umysłowych. Tymczasem, jak wynika z danych, nie ma wystarczająco mocnych i przekonujących dowodów na to, że sztuczna inteligencja wywiera negatywny wpływ na rynek pracy.

Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
09 mar 2026

Emerytury czerwcowe z lat 2009-2019 zostały już prawie wszystkie przeliczone: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio więcej o 170 zł. Kiedy świadczenie nie wzrośnie?

REKLAMA

Mężczyzna idzie do lekarza dopiero, gdy już nie ma wyboru, ale system też nie pomaga. Płacą za to wszyscy
09 mar 2026

W Polsce mężczyźni żyją krócej niż kobiety i rzadziej korzystają z opieki medycznej, w tym z badań profilaktycznych. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie indywidualnych decyzji – dane pokazują, że również system ochrony zdrowia rzadziej „prowadzi” ich przez proces profilaktyki. W efekcie różnice zdrowotne między płciami przekładają się na realne koszty społeczne i biznesowe.
Ekspertki, które czują się jak stażystki. Luka aspiracyjna Polek czy systemowe przeszkody?
07 mar 2026

Mają takie same dyplomy, doświadczenie i efektywność, a jednak na starcie oczekują mniej. Choć sytuacja zawodowa Polek w ostatnich latach się poprawia – nadal zmagają się z luką płacową, stanowią mniejszość na stanowiskach zarządczych. Czy to wina systemu, efekt wychowania czy jeszcze czegoś innego? Prawo już od 1952 r. gwarantuje Polkom równą płacę za taką samą pracę. Jak jest w rzeczywistości?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA