Artykuł 210 Kodeksu pracy: Kiedy pracownik może powstrzymać się od pracy

Przykład

Firma A świadczy usługi podwykonawcze w dużym zakładzie produkcyjnym. Pracownik tej firmy w miejscu wykonywania obowiązków natrafia na zalane podłoże. Co gorsza, ciecz nie jest bezbarwna.

Miejsce jego pracy znajduje się tuż za zalanym obszarem, nie ma jednak możliwości bezpiecznego dojścia. Firma produkcyjna zapewnia usunięcie usterki w kolejnych dniach a póki co prosi o znalezienie rozwiązania tymczasowego.

Pracownik A odmawia jednak wykonania pracy do czasu zapewnienia mu bezpiecznego dostępu do instalacji, przy której pracuje. Ma rację, ciecz okazuje się być wyciekiem z instalacji pompującej silnie alkaliczny produkt, mogący spowodować rozległe oparzenia chemiczne skóry, a w przypadku dostania się do oczu – utratę wzroku.