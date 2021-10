Dietetyk w pracy - nowy sposób dbania o zdrowie pracowników

Dietetyk w pracy czyli nowy sposób dbania o zdrowie pracowników. Okazuje się, że prawa zdalna ma wpływ na niezdrowe nawyki żywieniowe i problemy z nadwagą pracowników. Jak pracodawcy mogą wesprzeć zdrowie pracowników?

Dietetyk od pracodawcy - nowy sposób wsparcia zdrowia pracowników

Epidemia nadwagi i otyłości to szybko rosnący problem XXI wieku. Jej konsekwencje ponoszą również pracodawcy, których pracownicy są mniej efektywni i nieobecni w pracy z powodu metabolicznych chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy typu 2 czy chorób układu krążenia. Jedną z głównych przyczyn nadwagi i otyłości są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, dlatego współpraca z dietetykiem jest coraz częstszym sposobem pracodawców na wsparcie zdrowia pracowników.

Praca zdalna przyczynia się do nadwagi

Jak pokazały wyniki badania Dailyfruits „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków”, zrealizowanego w pierwszej połowie 2020 roku na próbie 1055 respondentów, aż 40% z nich miało już wówczas nieprawidłową masę ciała. Badanie ujawniło, że dieta pracujących Polaków była uboga w warzywa i owoce - 50% pracujących Polaków nie jadło codziennie owoców, 40% warzyw, a niezdrowe podjadanie i nadużywanie słodyczy dotyczyło 86% zapytanych. To niezdrowe nawyki zwiększające ryzyko otyłości i innych chorób. Kolejne badanie Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”, które wykonano na przełomie 2020 i 2021 roku pokazało, że aż 44% respondentów przytyło w okresie pracy zdalnej. Najwięcej z nich przytyło wówczas między 4 kg a 6 kg. Przyrost masy ciała zauważyła u siebie ponad połowa badanych osób, które deklarowały negatywne odczucia związane z pracą zdalną, jak przygnębienie czy stres. Co trzeci respondent zauważył, że pracując w okresie pandemii częściej niż wcześniej zajadał także stres.

- Okazało się, że dla wielu pracowników home office stał się żywieniową pułapką. Chociaż pracujący Polacy dostrzegli, że mają więcej czasu na dbanie o dietę i 43% z nich zaczęło jadać regularniej, to nie zawsze odżywiali się we właściwy sposób. Powielano popełniane wcześniej błędy żywieniowe, sięgano po łatwo dostępne produkty, które akurat były pod ręką. Efektem był wzrost masy ciała i pogłębienie problemów zdrowotnych, które utrudniają efektywne funkcjonowanie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W ostatnich miesiącach wiele osób wróciło do biur lub funkcjonuje w trybie hybrydowym. Żywieniowa rutyna dnia codziennego wywrócona do góry nogami podczas przejścia na home office na nowo musi zostać zbudowana. Niestety często wracamy do złych nawyków żywieniowych w biurze lub powielamy błędy w odżywianiu na home office, dlatego istotne jest wsparcie w tej kwestii także ze strony pracodawców.– komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Edukacja pracowników o nawykach żywieniowych

W interesie pracodawców, co podkreśla m.in. WHO jest uświadamianie pracowników, jak ważna jest zmiana nawyków żywieniowych dla ich zdrowia. Organizacja ta od wielu lat przyznaje, że miejsce pracy to najlepsze miejsce do tego, by taką edukację prowadzić i skutecznie przeciwdziałać rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Pracodawca, który otacza pracowników opieką dietetyczną, wychodząc poza ramy standardowej opieki medycznej, wykazuje troskę o zdrowie swojej załogi. Jest także świadomy zagrożeń, wynikających ze złych nawyków żywieniowych, przekładających się na spadek odporności, zmęczenie a w konsekwencji również obniżenie efektywności pracy i działalności firmy.

Dietetyk w firmie - benefit pozapłacowy

- Wizyty dietetyka w firmach są coraz częstszym sposobów pracodawców na wsparcie zdrowia pracowników. Są one prowadzone w formie wykładów, indywidualnych konsultacji z analizą składu ciała, prelekcji dietetycznych, realizowanych w siedzibie klienta lub w trybie zdalnym w postaci webinarów. Takie spotkania to dobry sposób na przekazanie wiedzy z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania dużej ilości osób w jednym czasie, a więc działań na szeroką skalę. Część firm decyduje się również na rozbudowane działania łączące ze sobą powyższe aktywności w wieloletnie programy żywieniowe, aby wesprzeć kompleksowo pracowników i umożliwić im długoterminową współpracę z dietetykiem, a co za tym idzie osiągnięcie celu i trwanie w nim. Programy żywieniowe w firmach pozwalają zatem na edukowanie pracowników grupowo oraz objęcie ich indywidualną opieką. Z obydwu form działania pracownicy niezwykle chętnie korzystają, co pokazuje skalę zapotrzebowania na wsparcie tego typu.– mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Programy prozdrowotne

Programy prozdrowotne warto wdrażać w miejscu pracy, bez względu czy jest ona realizowana w biurze czy zdalnie. Ich fundamentem powinno być budowanie w organizacji nawyków żywieniowych w różnych formach, jak na przykład: newslettery, piramidy żywieniowe, mailingi, czy webinaria i indywidualna współpraca ze specjalistami z zakresu dietetyki. Duże znaczenie ma także stwarzanie w ciągu dnia pracy dobrej okazji pracownikom do wybierania zdrowszych produktów. Może być to realizowane na przykład w formie owocowych skrzynek regularnie dostarczanych dla pracowników w biurach i zakładach pracy, a w przypadku pracy zdalnej także na home office. Dostawy owoców do firmy mogą być elastycznie dostosowane do konkretnych potrzeb.

Pracodawcy zaczynają dostrzegać, że wsparcie dietetyka w organizacji to forma dbałości o profilaktykę zdrowotną pracowników, która w perspektywie może przynieść korzyści ekonomiczne. Środki zainwestowane przez firmę w taką współpracę mogą obniżyć poziom absencji pracowników, wzrost efektywności przez mniejszą fluktuację pracowników, mniejszą ilość zwolnień i obniżenie prezentyzmu.

Podsumowanie

Przez wiele lat wsparcie zdrowia pracownika ograniczało się do przestrzegania przepisów BHP i podstawowej opieki zdrowotnej. Pandemia jednak uświadomiła wielu pracodawcom, jak ważne jest wdrażanie bardziej kompleksowych rozwiązań, które wspierają zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Już pod ponad 10 lat obserwujemy w Polsce rosnący trend wprowadzania zdrowej żywności do przestrzeni biurowych i zakładów produkcyjnych jako narzędzie do tworzenia zdrowych nawyków żywieniowych, ale potrzeby pracowników są dużo większe. Kolejnym krokiem, który wykonuje coraz więcej pracodawców jest zaangażowanie się w realizację firmowych programów prozdrowotnych we współpracy m.in. z dietetykami.

