Sprawozdanie o warunkach pracy GUS Z-10 do 15 lutego

Kto składa?

Do obowiązków pracodawców należą tzw. obowiązki informacyjne. Jednym z nich jest obowiązek złożenia sprawozdania na temat warunków, jakie panowały w zakładzie pracy w roku poprzednim. Zobligowani do złożenia sprawozdania o warunkach pracy są pracodawcy zatrudniający pracowników w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznym dla zdrowia oraz inne zobowiązane do tego podmioty zatrudniające. Przy podawaniu danych należy brać pod uwagę jedynie pracowników zatrudnionych przez dany podmiot na podstawie umowy o pracę.

Do kiedy?

Druk Z-10 składa się za rok poprzedni, a więc 2020 r., do dnia 15 lutego roku bieżącego, a więc 2021. Co jeśli zobowiązany podmiot nie zdąży przekazać sprawozdania w wyznaczonym terminie? Przepisy prawne przewidują możliwość nałożenia na niego kary grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. To samo dotyczy składania dokumentu z fałszywymi danymi.

Jak złożyć druk Z-10?

Sprawozdanie Z-10 co do zasady składa się za pośrednictwem internetu. Dopuszcza się formę pisemną dla podmiotów zatrudniających do 5 pracowników. Jeśli taki pracodawca chce skorzystać z formy pisemnej, musi wcześniej zgłosić to do urzędu statystycznego. Składając formularz elektronicznie, należy zrobić to na profilu zakładu pracy w portalu sprawozdawczym GUS.

POBIERZ: GUS Z-10 (2020) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2020 rok

Formularz zawiera również szczegółowe objaśnienia, jak należy go wypełnić.