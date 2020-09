Dofinansowanie na poprawę warunków pracy z ZUS w 2021 r.

W tym roku dużo więcej przedsiębiorców wystąpiło z wnioskiem do ZUS o dofinansowanie na poprawę warunków pracy w 2021 r. Pracodawcy chcą zwiększać bezpieczeństwo pracy. Większą uwagę przywiązuje się do przepisów BHP. O czym to świadczy?