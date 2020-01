Informacja o warunkach zatrudnienia 2020

Informacja o warunkach zatrudnienia - podstawowe informacje

Jest to dokument, który należy dostarczyć pracownikowi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pracę. Najlepiej sporządzić go w dwóch egzemplarzach, opatrzyć podpisem pracodawcy lub osoby go reprezentującej oraz uzyskać podpis pracownika. Informację wpinamy w akta osobowe, w część B.

Informację należy aktualizować w przypadku zmiany warunków zatrudnienia, np. normy czasu pracy okresu wypowiedzenia umowy, terminu wypłaty wynagrodzenia, wymiaru urlopu wypoczynkowego, zmiany układu zbiorowego pracy. Pracownikowi należy wydać nową informację w terminie 30 dni od dnia zmiany. W przypadku, gdy przed upływem 30 dni doszłoby do rozwiązania umowy – informację należy przekazać pracownikowi najpóźniej w dniu ustania zatrudnienia.

Treść Informacji o warunkach zatrudnienia

Przepisy Kodeksu pracy regulują kwestię treści informacji o warunkach zatrudnienia. Taką informację trzeba będzie przygotować albo w wersji rozszerzonej (jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy) albo w wersji krótszej (u pracodawców u których regulamin pracy funkcjonuje).

Ponadto rozszerzoną treść Informacji przewidziano dla pracowników zatrudnionych w formie telepracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna mieć charakter zindywidualizowany, czyli zawierać informacje przeznaczone dla konkretnego pracownika.

Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy informuje pracownika o: