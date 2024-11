[5 ZASAD] Ergonomia pracy przy komputerze

Zdrowie pracownika to droga do efektywnej pracy, a co za tym idzie maksymalnych osiągnięć firmy. Oto 5 zasad ergonomii pracy przy komputerze. Co trzeba wiedzieć o stanowisku pracy biurowej? Sprawdź, czy prawidłowo pracujesz.

5 zasad ergonomii pracy przy komputerze

Każdy pracodawca marzy o zespole pełnym energii, motywacji i gotowym do działania na najwyższych obrotach. Aby to osiągnąć, kluczowe jest stworzenie przestrzeni biurowej, która wspiera zdrowie pracowników, minimalizując ryzyka związane z siedzącym trybem pracy. Zastosowanie zasad ergonomii w podstawowym zakresie to obowiązek wynikający z przepisów prawa, choć zapewnienie wygodnego i efektywnego miejsca pracy jest już kwestią świadomości pracodawcy i jego indywidualnej decyzji. O czym należy pamiętać, wyposażając przestrzeń biurową?

Dobry pracodawca dba o swoich pracowników na wielu poziomach. Zapewnia uczciwe wynagrodzenie, tworzy przyjazną atmosferę w pracy oraz zwraca uwagę na zdrowie i kondycję psychiczną zespołu. Ogromny wpływ na efektywność i komfort pracowników ma ich stanowisko pracy, które powinno spełniać zasady ergonomii i wymagania prawne obowiązujące od listopada 2023 roku. Oto 5 kluczowych zasad, które warto wdrożyć, aby zapewnić pracownikom optymalne warunki do pracy.

1. Regulowane i stabilne krzesło do pracy

Pandemia oraz zmiany, jakie przyniosła, sprawiły, że spędzamy więcej czasu przy biurku niż przed 2020 rokiem. Popularność spotkań online, które oszczędzają czas i koszty, tylko ten trend wzmocniła. Niestety, długotrwałe siedzenie ma negatywny wpływ na zdrowie – przede wszystkim na układ krążenia oraz mięśniowo-szkieletowy, ale również na naszą psychikę. Badania wskazują, że pogarsza się nie tylko nasza sprawność myślenia, rośnie też ryzyko depresji.

Dlatego tak istotne jest wprowadzenie w firmach rozwiązań wspierających pracowników. Kluczowym elementem ergonomicznego stanowiska pracy jest odpowiedni fotel obrotowy. Nowe przepisy BHP podkreślają, że powinien mieć on regulowane podparcie lędźwiowe i podłokietniki, pięcioramienną bazę, możliwość obrotu o 360 stopni oraz regulację oparcia w zakresie +5 do -30 stopni. Ważne jest również wyprofilowanie fotela, które wspiera naturalne ułożenie kręgosłupa i ud, zapewniając prawidłową postawę ciała podczas pracy.

- Rola krzeseł w każdym biurze jest ogromna. Nie chodzi tylko o to, by ładnie wyglądały, ale by były wygodne, a przede wszystkim pozytywnie wpływały na zdrowie pracowników – mówi Marlena Wolnik, architektka i właścicielka biura MWArchitekci. – W pogoni za trendami w wystroju biura często zapominamy o ergonomii, a to ona jest najważniejsza. Z bólem nie da się pracować, wpadać na innowacyjne pomysły, nie da się być efektywnym pracownikiem – podkreśla ekspertka. To ważne, by każdy pracownik mógł dostosować krzesło do swoich potrzeb i by umożliwiało mu ono pełną swobodę ruchów.

2. Podłokietniki i odpowiednia wysokość fotela

Możliwość dopasowania fotela do naszych cech fizykometrycznych to dzisiaj konieczność. Doskonale wiedzą o tym ci pracownicy, którzy spędzają przy komputerze więcej niż 4 godziny dziennie. Bardzo ważna jest również obecność regulowanych podłokietników. Zapewniają one dodatkowe wsparcie dla rąk i zmniejszają obciążenie ramion podczas długotrwałej pracy. Dlatego wybierając fotele do biura, warto zwrócić uwagę zarówno na ich wygląd, jak i na to, czy posiadają podłokietniki o szerokim zakresie regulacji, nie tylko góra - dół, ale również przód - tył oraz na boki.

W przypadku osób o niższym wzroście warto zadbać o niższy podnośnik gazowy fotela, aby stopy pracownika swobodnie mogły spoczywać na ziemi. To ważne, by w kolanach tworzył się kąt około 90 stopni. Jeżeli jest to niemożliwe, należy zapewnić pracownikowi podnóżek. Zasady BHP wyraźnie mówią o tym, że pracodawcy są zobowiązani dostarczyć je tym pracownikom, którzy ich potrzebują. Podparcie stóp wspomaga właściwy przepływ krwi w kończynach. Podnóżki rozwiązują więc problem opuchniętych nóg.

3. Odpowiednie biurko

Wybór biurek i stołów pracowniczych powinien być dostosowany do pracy, jaką wykonuje dana osoba. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na ich wielkość – czy ma się na nim zmieścić tylko laptop, czy też wiele urządzeń i stosy dokumentów?

- Stół powinien przede wszystkim umożliwiać ustawienie monitora i klawiatury w taki sposób, abyśmy mogli swobodnie położyć łokcie na blacie biurka. Ważne, by miał również odpowiednią głębokość roboczą. Wysokość biurka powinna umożliwiać ułożenie łokci i kolan pod kątem prostym. Właśnie dlatego, przy zróżnicowanych warunkach antropometrycznych naszego społeczeństwa, świetnie sprawdzą się biurka z elektryczną regulacją wysokości, które pozwalają dostosować stół do naszego wzrostu. Tutaj również ważna jest swoboda – przestrzeń robocza nie może ograniczać ruchów pracownika – mówi Patryk Koziatek, właściciel i Dyrektor Zarządzający Nebbo, firmy zajmującej się wyposażaniem przestrzeni biurowych. – Przy wyborze biurek dla pracowników należy też koniecznie zwrócić uwagę na miejsce na nogi. Przestrzeń ta powinna umożliwić danej osobie przyjęcie wygodnej pozycji podczas pracy oraz jej zmianę w razie potrzeby. Ważne jest również pokrycie blatu roboczego. Musi on być matowy i w jasnym kolorze, by zapobiegać odbiciom światła – dodaje ekspert.

4. Ergonomiczny sprzęt

Zasady ergonomii dotyczą również osprzętu biurowego. Każdy, kto kiedykolwiek pracował przy komputerze, wie jak źle ustawiony lub skalibrowany ekran wpływa na wzrok. Może powodować nawet problemy z oczami i migreny. Właśnie dlatego należy umożliwić pracownikom regulację monitora – ustawienie kąta jego nachylania czy swobodne przesuwanie go po stole. Co więcej ekran powinien mieć opcję zmieniania jasności i kontrastu, a wyświetlany na nim obraz musi być stabilny. Ważna jest także klawiatura – znaki na niej mają być dobrze widoczne, a wciskanie klawiszy wyraźnie wyczuwalne.

5. Odpowiednie oświetlenie

O wzrok swoich pracowników można również zadbać, zapobiegając odbiciom światła i tzw. olśnieniom. Warto zwłaszcza zastosować odpowiednie oprawy oświetleniowe i zainstalować urządzenia eliminujące nadmiar promieni słonecznych - żaluzje, rolety lub zasłony. Ważne jest również, by ekrany, przy których pracuje zespół, były ustawione w taki sposób, aby nie odbijało się w nich światło dzienne – nie ma nic gorszego niż refleksy zasłaniające obraz na komputerze.

- Pamiętajmy, że najważniejszą zasadą ergonomii jest możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb danego pracownika, a nie odwrotnie. Dlatego tak ważne jest, by meble biurowe posiadały wiele opcji regulacji – mówi Patryk Koziatek. Dodaje: W biurach, które wyposażamy, zawsze edukujemy inwestorów w zakresie zasad ergonomicznego stanowiska pracy, wskazując, iż jest to inwestycja nie tylko w pracownika firmy, ale przede wszystkim w efektywność przedsiębiorstwa. Dzięki temu zmniejsza się absencja pracowników z powodu dolegliwości kręgosłupa oraz rośnie ich poczucie wspólnoty z firmą. W dzisiejszych czasach wnętrze, stanowisko pracy staje się pewnego rodzaju benefitem dla pracowników. Podobnie jak usługi medyczne czy sportowe, które często zapewnia pracodawca, aby przyciągnąć największe talenty na rynku.