Hulajnoga elektryczna w zakładzie pracy a BHP

Hulajnoga elektryczna w zakładzie pracy a przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej oraz higienicznej pracy - to duże wyzwanie dla pracodawców. Ogromna popularność hulajnóg elektrycznych ostatnich lat przełożyła się na chęć implementacji tego środka transportu również w przedsiębiorstwach. Są proste w obsłudze, a co najważniejsze znacznie skracają czas przemieszczania się, w szczególności w dużych halach produkcyjnych czy logistycznych. Natomiast, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo samych pracowników, jak i ewentualne zagrożenia wynikające z użytkowania hulajnogi w obiekcie zamkniętym, przekazanie sprzętu powinno poprzedzić opracowanie i wdrożenie wytycznych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach.

Czym jest hulajnoga elektryczna?

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów. Konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe – co powinno być pierwszą kluczową informacją przekazywaną pracownikom wraz z nowym sprzętem.

Regulamin BHP dot. poruszania się na hulajnogach w miejscu pracy

Ze względu na to, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

Praktyczny komentarz z przykładami Sprawdź

wydawać polecenia usunięcia uchybień w zakresie nie przestrzegania BHP oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.

i Higieny Pracy

Wydanie cyfrowe Sprawdź

Celem ustalenia transparentnych zasad BHP w zakresie poruszania się na hulajnogach w miejscu pracy, w zakładzie pracy mógłby obowiązywać w tym zakresie regulamin, jasno wskazujący nie tylko zasady używania hulajnóg elektrycznych, ale również czynności niedozwolone.

Należy określić m.in.:

ciągi, którymi można się poruszać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uwzględniając innych uczestników ruchu - pieszych i pojazdy; maksymalną prędkość poruszania się na hulajnodze oraz dozwolone miejsca i sposób ich pozostawiania. Co do maksymalnej prędkości warto ustawić ograniczenia, tak aby pracownicy nie mogli przekraczać bezpiecznej bariery. z punktu widzenia bezpieczeństwa szczególnie problematyczne jest sygnalizowanie zamiaru skrętu, ponieważ nie wszystkie hulajnogi posiadają kierunkowskaz, natomiast wskazywanie kierunku jazdy poprzez wystawienie ręki, jak ma to miejsce w przypadku rowerzystów, może spowodować utratę równowagi i w konsekwencji upadek. Warto więc już na etapie wyboru hulajnóg dla pracowników rozważyć zakup tych z kierunkowskazami bądź ewentualnie możliwość dodatkowego ich zakupu oraz montażu; kolejna kwestia powinna więc dotyczyć zabezpieczenia przed upadkiem i urazem głowy, czyli jazdy w kasku. Chociaż przepisy nie nakładają obowiązku posiadania kasku zarówno podczas jazdy rowerem, jak i hulajnogą, warto uwzględnić ten aspekt w wewnętrznym regulaminie z uwagi na ewentualne konsekwencje upadku na betonowej powierzchni;

warto ująć w regulaminie również informacje dot. bezpiecznego odstępu podczas manewru wymijania; istotne jest również, aby jasno wskazać, jakie czynności oraz zachowania są zabronione – np. przewożenie innych osób bądź ładunku czy, co oczywiste, jazda w stanie nietrzeźwości – wskazuje Karolina Garbowicz, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Księgowych i Kadrowych Sprawdź

Wypadki na hulajnogach i urazy

Przykład W ciągu trzech lat (2017-2020) The International Association of Dental Traumatology (IADT) badało rodzaj urazów, z którymi zgłaszali się pacjenci po wypadkach na hulajnodze. Okazuje się, że: urazy twarzoczaszki dotyczyły aż 48,8% wszystkim pacjentów, najczęściej była to rana szarpana;

na drugim miejscu - 39,2% wszystkich urazów twarzoczaszki - znajdował się wstrząs mózgu.

Parkowanie hulajnóg i przechowywanie

Kolejnym aspektem, nad którym należy się zastanowić wybierając hulajnogi elektryczne jako sposób transportu po zakładzie czy też centrach logistycznych, jest stworzenie bezpiecznego miejsca ich pozostawiania. - Może być to wyznaczony parking dla rowerów lub specjalnie stworzony parking dla hulajnóg oznakowany znakiem poziomym. Pamiętajmy, że nie wolno jej zostawiać w miejscu utrudniającym poruszanie się pieszym czy też kierowcom. Dlatego warto opracować również regulamin parkingu i wskazać wszystkie kwestie związane ze sposobem pozostawiania hulajnóg, czasem ich parkowania oraz instrukcją ładowania jedynie we wskazanych i przystosowanych do tego miejscach – tak, aby nie było to kwestią sporną w procesie uzyskania ubezpieczenia w konsekwencji ewentualnego pożaru – dodaje Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

