Stres i ergonomia przy pracy zdalnej to dwa tematy z punktu widzenia BHP, nad którymi powinni pochylić się pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy.

Praca zdalna w Kodeksie pracy - projekt zmian

Prace nad projektem wprowadzenia pracy zdalnej trwają. Co już teraz mogą zrobić pracodawcy?

Projekt zmian w Kodeksie pracy, który ma uregulować pracę zdalną, jest na etapie opiniowania. Data wejścia w życie przepisów wciąż nie jest znana. Bhp-owcy i pracodawcy powinni zatem zadbać o ergonomię i komfort psychiczny pracowników na „home office” już teraz.

W związku z pandemią COVID-19 wiele firm zdecydowało się na umożliwienie pracownikom pracy zdalnej. Zagadnień, które wymagają uregulowania, jest bardzo dużo, m.in. kto i w jakim zakresie będzie pokrywał koszty pracy zdalnej, czy będzie możliwość skontrolowania takiego pracownika, co w sytuacji wypadku podczas pracy z domu.

Obecnie obowiązujące przepisy nie są aktualne w stosunku do pracy zdalnej, dlatego też trwają prace nad nowelizacją w tym zakresie Kodeksu pracy. Praca zdalna według aktualnego projektu będzie możliwa na polecenie pracodawcy w sytuacji, kiedy nie będzie on w stanie czasowo zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (np. w czasie epidemii, stanu klęski żywiołowej lub z powodu siły wyższej). Wówczas to pracownik będzie miał obowiązek zobowiązać się do posiadania warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej w formie właściwego oświadczenia.

Stres podczas pracy zdalnej

Wciąż jednak brakuje w projekcie podjęcia ważnych kwestii, jak na przykład problemu stresu podczas pracy zdalnej. Raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2020” – na który zresztą powołuje się pomysłodawca projektu – wskazuje, że dla co trzeciego respondenta stres był jednym z czynników, wpływających na efektywność pracy w czasie pandemii. Z kolei wyniki badania przeprowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego wspólnie z dr. Mariuszem Ziębą z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS wskazują, że ponad połowa ankietowanych miała poczucie, że pracuje więcej podczas pracy zdalnej.

BHP pracy zdalnej - stres i ergonomia

O ile nie ma jeszcze dokładnych przepisów prawnych związanych z pracą zdalną, o tyle w zakresie stresu – oraz ergonomii – wielu pracodawców podjęło już działania. Inicjatywy te polegają np. na informowaniu pracowników o tym jak, w warunkach domowych, można ergonomicznie zorganizować stanowisko pracy z komputerem, wprowadzeniu czytelnych zasad związanych z korzystaniem z pracy zdalnej, harmonogramów pracy zdalnej w wieloosobowych działach, zachęcaniu do niepracowania w godzinach wieczornych czy nocnych. Są to dobre praktyki, które pracodawcy w tej lub nieco zmienionej formie powinni uwzględnić w swoich firmach, w oczekiwaniu na oficjalne wytyczne w tym zakresie.