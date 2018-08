Lato w biurze – jak zmniejszyć negatywne skutki upałów?

Panująca w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura i odbijające się w monitorach światło, nie sprzyjają wykonywaniu obowiązków służbowych. I choć lato można uznać za najpiękniejszą porę roku, w kontekście pracy bywa największym utrapieniem. Weekendowy wyjazd za miasto czy tygodniowy urlop przynoszą tylko chwilowe ukojenie.

Częste rozwiązania na upały

Pogorszenie warunków pracy w okresie letnim (a czasem także wiosennym) wynika przede wszystkim ze wzrostu temperatury zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. W trosce o pracowników możemy zastosować kilka rozwiązań: klimatyzatory, wentylatory, rolety wewnętrzne, żaluzje. Wiele osób decyduje się również na biurkowe wiatraczki.

Jednym z najpopularniejszych sposobów walki z upałem jest klimatyzacja. Mimo iż niesie ukojenie, źle użytkowana może prowadzić m.in. do wysuszenia skóry i spojówek lub stać się przyczyną przeziębienia. Wymaga też częstego oczyszczania, co jest szczególnie istotne dla alergików. Bywa, że staje się źródłem sporów wśród ludzi, którzy mają różne upodobania, jeśli chodzi o temperaturę w pomieszczeniu.

Klimatyzacja nie rozwiązuje ponadto problemu światła odbijającego się w monitorach. Tu w sukurs przychodzą żaluzje i rolety – zmniejszają one jednak temperaturę w nieznacznym stopniu i często wymuszają pracę przy sztucznym oświetleniu. Dlatego część pracodawców decyduje się na połączenie kilku różnych produktów.

Ciepło – jak zatrzymać go na zewnątrz?

Dobrym rozwiązaniem jest montaż nowoczesnych markiz lub markizolet zewnętrznych do okien pionowych, które absorbują promienie słoneczne już przed szybą i emitują dzięki temu ciepło na zewnątrz. – Z przeprowadzonych przez nas badań, wynika, że markizy i markizolety montowane na zewnątrz są aż do 8 razy skuteczniejsze niż rolety wewnętrzne, a dzięki ich zastosowaniu temperatura wewnątrz pomieszczeń jest nawet do 10°C niższa – mówi Wojciech Chronowski, ekspert marki FAKRO. Tkanina markizy posiada prześwit i nie zasłania zupełnie widoku na zewnątrz, a z drugiej strony zapewnia prywatność w ciągu dnia. To ważne w przypadku pokojów, gabinetów czy sali zlokalizowanych na partnerze budynku lub kiedy obiekt biurowy, w którym mieści się siedziba firmy znajduje się w niedalekim sąsiedztwie innego. Taki produkt będzie też pełnić funkcję moskitiery, co okaże się szczególnie przydatne w miejscach zlokalizowanych blisko wody lub takich, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki także w godzinach wieczornych – do pomieszczeń wpada wtedy zazwyczaj więcej owadów.

Komfort podstawą dobrej pracy

Poza ograniczeniem nadmiernego nagrzewania się wnętrz, na efektywność pracy i komfort pracowników wpływa również równomierny rozkład natężenia światła. Ma on istotne znaczenie nie tylko w przypadku przestrzeni, w których pracujemy na co dzień, lecz także sali konferencyjnych, gdzie prowadzone są szkolenia i prezentacje, często z użyciem projektora oraz ekranu. Większość z nas spotkała się zapewne z sytuacją, gdy promienie słoneczne utrudniały wewnętrzne zebranie zespołu lub, co gorsza, biznesowe spotkanie.

Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia, gdy w firmie prowadzone są badania – od komfortu pracowników i respondentów zależy ich wiarygodność. – Nie możemy sobie pozwolić, aby jakikolwiek czynnik spowodował dyskomfort naszego respondenta. Wpływ wysokiej temperatury lub zbyt dużego promieniowania słonecznego może spowodować szybkie zmęczenie osoby badanej, której reakcje na badane zjawisko lub przedmiot mogą być przez to zakłócone – komentuje Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes ASM – Centrum Badan i Analiz Rynku.

W ochronie sprzętu

Nie tylko pracownicy wymagają jednak ochrony przed upałem. Właściciele czy osoby zarządzające obiektem biurowym lub firmą, powinni być także świadomi tego, jak wysokie temperatury wpływają na znajdujące się w przedsiębiorstwie wyposażenie. Okazuje się, że już przy 30°C procesory komputerów zwalniają i mogą się przegrzać, co często prowadzi do bezpośredniej awarii sprzętu. Skutki tego ostatniego, związane nie tylko z utratą urządzeń, ale przede wszystkim – czasu pracownika i zawartością dysku, bywają dotkliwe. Montując zabezpieczenie przeciw upałom warto więc mieć również i to na uwadze. Tym bardziej, że lista wartościowych urządzeń, jakimi dysponują przedsiębiorstwa, jest zazwyczaj długa.

Doraźna pomoc

Pamiętajmy, że jeżeli pracownicy wykonują pracę w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze ponad 28°C, pracodawca zobowiązany jest dostarczyć im bezpłatne napoje. To istotne także z praktycznego punktu widzenia – wypijanie zbyt małej ilości płynów może negatywnie wpływać na pracę mózgu, obniżać koncentrację, zwiększać uczucie zmęczenia i senności.

Jeżeli w naszej firmie obowiązuje wewnętrzny regulamin określający zasady biurowego dress code’u i o ile nie koliduje to z polityką funkcjonowania przedsiębiorstwa, warto uwzględnić w takim dokumencie specjalne warunki ubioru w okresie letnim. Gdy zasady dopuszczają mniej oficjalne stroje, panowie mogą wybrać nieco swobodniejszą koszulę, koszulkę polo czy garderobę z przewiewnych materiałów, np. lnu. W przypadku pań, popularną czerń i granat, można na przykład zastąpić jasnymi kolorami (beże, szarości, biel, pastele), które nie przyciągają promieni słonecznych.

Sezon wakacyjny trwa, część pracowników odpoczywa z dala od miejsca pracy. Zadbajmy więc o ich komfort tuż po powrocie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielem biura, szefem firmy czy kierownikiem działu Human Resources. Komfortowe warunki pracy, kiedyś spychane na margines, dziś stały się wręcz obowiązkiem pracodawców i jednym z podstawowych wymagań pracowników. Z korzyścią dla obu grup.

