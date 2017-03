Wypłata wynagrodzenia pracownika jego współmałżonkowi

Zasada - wypłata do rąk pracownika

Przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę zakazują zrzekania się wynagrodzenia przez pracownika (art. 84 Kodeksu pracy – dalej k.p.). Z zakazu tego wynika również brak możliwości przeniesienia roszczenia o wynagrodzenie na inną osobę. Dotyczy to także małżonka pracownika. Bez przedstawienia pełnomocnictwa pracownika pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia za pracę innej osobie. Co do zasady wypłata powinna nastąpić do rąk pracownika, a za jego pisemną zgodą w sposób bezgotówkowy przelewem na konto bankowe (art. 86 § 3 k.p.).

Generalną zasadą jest więc wypłata wynagrodzenia osobiście pracownikowi (w formie gotówkowej lub bezgotówkowej) lub też do upoważnionego przez niego pełnomocnika.

Przypadki uzasadniające wypłatę wynagrodzenia małżonkowi

Od powyższych reguł istnieją jednak wyjątki określone w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRiO.) Zgodnie z art. 28 § 1 tego kodeksu małżonek pracownika może być uprawniony do odbioru wynagrodzenia za pracę na podstawie nakazu sądu rodzinnego w sytuacji, w której pracownik – pozostając we wspólnym pożyciu z małżonkiem – nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Z kolei według art. 29 KRiO wypłata wynagrodzenia za pracę może nastąpić do rąk małżonka pracownika nawet bez pełnomocnictwa jeżeli wskutek przemijającej przeszkody pracownik nie może odebrać wynagrodzenia.

Autor: Adrian Prusik, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.

Podstawa prawna:

- Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59)