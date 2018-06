„Mental Master” - raport z drugiej edycji badania „Praca, Moc, Energia w polskich firmach”

Pracownicy są sfrustrowani

Dominujący w polskich organizacjach styl pracy w dużej mierze sabotuje efektywność pracowników i managerów – uważa Małgorzata Czernecka, psycholog, szefowa Human Power i inicjatorka badania.

W tegorocznym badaniu – podobnie jak w edycji ubiegłorocznej – ujawniły się problematyczne kwestie związane z tzw. wielozadaniowością. Blisko 60 proc. pracowników czuje presję, aby wykonywać kilka zadań naraz. Jednocześnie fatalną normą stała się sytuacja, w której godzimy się na przerywanie naszych zadań przez maile, telefony czy rozmowy ad hoc ze współpracownikami (w takich warunkach pracuje ponad 66 proc. badanych). Ale też i co trzeci ankietowany ocenia, że nie potrafi pracować bez ciągłego sprawdzania poczty czy powiadomień na telefonie!

reklama reklama

Polecamy: RODO dla kadrowych i HR. Wzory dokumentów z objaśnieniami

– Efektywność staje się w tych warunkach pojęciem wielce dyskusyjnym – podkreśla Małgorzata Czernecka. – Rzecz w tym, że wydajność pracy można podnieść niekoniecznie przez samą optymalizację procesów czy zwiększanie wynagrodzeń, ale przez świadome zarządzanie energią pracowników, zmianę stylu ich pracy i kreowanie zupełnie nowych nawyków działania.

Koszty obecnego stylu pracy, opartego na ciągłej mobilizacji, konieczności obsługiwania ogromnej liczby danych i informacji oraz presji wielozadaniowości, są wysokie. Z raportu „Mental Master” wynika, że aż 40 proc. badanych odczuwa w pracy frustrację i zniecierpliwienie. Blisko połowa pracowników obserwuje u siebie pogorszenie zapamiętywania bieżących informacji czy terminów. Wielu ma problemy z koncentracją uwagi na wykonywanym zadaniu. Co czwarty nie pamięta, co robił poprzedniego dnia w pracy!

Niewiele firm na polskim rynku zdaje sobie sprawę z czynników, które mają bezpośredni wpływ na obniżanie efektywności ich pracowników i managerów. Pracodawcy muszą być świadomi, że efektywność pracowników zależy nie tylko od samych organizacji, ale i od chęci jednostek do wzięcia odpowiedzialności za sposób wykonywania przez nie zadań, dbania o siebie i innych czy wprowadzania w życie nowych nawyków i rytuałów.

Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, za czym podążają pracownicy – coraz rzadziej jest to kwestia wyższego wynagrodzenia. Czynnikiem silnie prowokującym do zmiany jest chęć samorealizacji, doświadczania większego dopasowania, komfortu, spójności i równowagi. I tu jest ogromne pole do działania dla organizacji, w kontekście kreowania nowoczesnego, pełnego energii środowiska pracy.

- Tworzenie przestrzeni pracy z myślą o indywidualnych potrzebach jest dziś kluczowe, ponieważ to zmotywowani i skuteczni pracownicy decydują o konkurencyjności firmy – dodaje Beata Osiecka, CEO Kinnarps Polska, jednego z partnerów badania.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: http://humanpower.pl/raport2018.