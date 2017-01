Dni wolne na opiekę nad dzieckiem w 2017 r.

Dnia 2 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy zawierająca nowe regulacje dotyczące zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat.

W myśl znowelizowanego artykułu 188 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Potocznie zwolnienie to nazywane jest opieką z tytułu wychowania dziecka. Podkreślić należy, że wspomniany artykuł dotyczy zwolnienia na opiekę na zdrowe dziecko do lat 14. W przypadku dziecka chorego do lat 14, rodzic pobiera zasiłek opiekuńczy.

Wymiar zwolnienia

Zwolnienie na opiekę przysługuje bez względu na liczbę dzieci. Oznacza to, że dwa dni wolnego albo 16 godzin przysługuje rodzicom wychowującym zarówno jedno, jak i dwoje czy troje dzieci.

Wynagrodzenie za czas opieki

Za czas zwolnienia od pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Prawo do zwolnienia przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem, przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia pracy. Bez znaczenia jest okoliczność, w jakim miesiącu pracownik rozpoczął pracę, staż pracy czy rodzaj umowy o pracę.

Pracownik został zatrudniony od 1 października 2016 r. Było to jego pierwsze zatrudnienie w 2016 roku. Osoba ta wychowuje 7-letnie dziecko. Pracownik ma prawo do 2 dni albo 16 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Pracownik-rodzic, który w danym roku kalendarzowym nie wykorzysta zwolnienia przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem, nie będzie mógł przenieść tego zwolnienia na następny rok. Oznacza to, że niewykorzystane w roku kalendarzowym zwolnienie wygasa z końcem roku. Z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik nabędzie prawo do kolejnego zwolnienia do czasu ukończenia przez dziecko 14 lat, czyli będzie mógł wykorzystać 2 dni albo 16 godzin.

Wniosek

O sposobie wykorzystania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w danym roku, pracownik decyduje w pierwszym wniosku o jego udzielenie złożonym w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że pracownik w pierwszym wniosku powinien określić, czy chce skorzystać ze zwolnienia w godzinach czy w dniach. Jeżeli rodzic w danym roku kalendarzowym wskaże 1 dzień zwolnienia, w kolejnym wniosku nie może wystąpić o udzielenie wolnego w godzinach.