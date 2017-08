Dodatek pielęgnacyjny w 2017 roku

Komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która spełnia dwie przesłanki. Po pierwsze została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz została uznana za niezdolną samodzielnej egzystencji. Za osobę całkowicie niezdolną do pracy należy uznać osobę, która utraciła zdolność do jakiejkolwiek pracy. Niezdolność do samodzielnej egzystencji ma miejsce w przypadku naruszenia sprawności organizmu, która powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. W celu otrzymania dodatku pielęgnacyjnego niezbędne jest spełnienie obu przesłanek.

Dodatek pielęgnacyjny przyznany zostanie na wniosek zainteresowanego oraz na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez orzecznika ZUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Złożenie wniosku wraz z orzeczeniem nie będzie konieczne po ukończeniu przez zainteresowanego 75 roku życia.

Komu nie przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Od tej zasady jest wyjątek – jeżeli osoba przebywa w tych ośrodkach dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu – dodatek przysługuje. Ponadto osobie, która otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, nie może zostać przydzielony zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o dodatek przed ukończeniem 75 roku życia

Wniosek o przyznanie dodatku zainteresowany może złożyć osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego, w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u. Odpowiedni wniosek zainteresowany składa wraz z obowiązkowymi dokumentami takimi jak zaświadczenie lekarskie. Zainteresowany może również korzystać z usług pocztowych, składając wniosek. Organ rentowny wydaje decyzję o przyznaniu dodatku w przeciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatnich okoliczności w sprawie. Decyzja przekazywana jest na adres zameldowania osoby zainteresowanej, na adres zamieszkania albo do rąk przedstawiciela ustawowego.

W razie odrzucenia wniosku osoba zainteresowana może złożyć odwołanie nie tylko od decyzji organu wydającego decyzję, ale również od orzeczenia lekarskiego wydanego przez orzecznika ZUS. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS – aby ustalić całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – przysługuje prawo odwołania do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Od decyzji organu rentowego przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który daną decyzję wydał. Wniesienie sprzeciwu powinno nastąpić w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji, jest wolny od opodatkowania oraz nie podlega egzekucji administracyjnej jaki i sądowej.

Po waloryzacji w dniu 1 marca 2017 roku wynosi – 209,59 zł.

