Renta szkoleniowa 2018

Rentę szkoleniową otrzymuje się w wysokości 75% podstawy wymiaru renty. Nie może jednak wynosić mniej niż w wysokość najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która wynosi 750 zł. W przyszłym roku planowana jest waloryzacja rent. Od 1 marca 2018 r. wysokość rent ma wzrosnąć o 2,7 procent.

Wysokość renty osoby ubiegającej się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego wynosi zaś 100 % podstawy jej wymiaru.

Kto ma prawo do renty szkoleniowej?

Renta szkoleniowa przysługuje osobie, która jest niezdolna do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale mogłaby skutecznie podjąć zatrudnienie w innej dziedzinie po przekwalifikowaniu zawodowym. Renta szkoleniowa ma więc na celu ułatwienie takiej osobie powrotu na rynek pracy, co jest korzystne zarówno dla niej samej jak i dla państwa.

To czy przekwalifikowanie jest celowe ocenia się uwzględniając m.in. rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, wykształcenie oraz indywidualne predyspozycje psychiczne oraz fizyczne.

Oprócz tego, aby nabyć prawo do renty szkoleniowej trzeba spełniać wymagania niezbędne do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc:

mieć orzeczenie o niezdolności do pracy,

posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy,

niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym.

Przyznanie renty szkoleniowej jest niejako konsekwencją złożenia wniosku o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, więc niezłożenie odrębnego wniosku o przyznanie prawa do renty szkoleniowej nie wyklucza jej przyznania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 2007 r. (sygn. akt III AUa 83/06).

Okres przysługiwania renty szkoleniowej

Rentę szkoleniową przyznaje się na 6 miesięcy. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego – jednak nie dłużej niż o kolejne 30 miesięcy. O przedłużenie wnioskuje starosta. Maksymalny okres na jaki może zostać przyznana renta szkoleniowa to więc 36 miesięcy. Nie jest jednak możliwe przyznanie przez organ rentowy, jak też i przez sąd, renty szkoleniowej od razu na okres dłuższy niż okres podstawowy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt I UK 79/09).

Pamiętać należy, że okres ten może także zostać skrócony jeśli występują nieprawidłowości, a więc osoba pobierająca rentę nie podejmuje starań, aby się przekwalifikować (np. nie bierze udziału w szkoleniach lub takie przekwalifikowanie nie rokuje efektów o wymienionych nieprawidłowościach organ rentowy jest zawiadamiany przez starostę.

Wypłata renty szkoleniowej zostanie wstrzymana jeśli rencista będzie uzyskiwał jakiekolwiek przychody z pracy zarobkowej czy też działalności gospodarczej.

Po przyznaniu renty szkoleniowej organ rentowy kieruje rencistę do powiatowego urzędu pracy na odpowiednie szkolenia przygotowujące do wykonywania nowego zawodu.

