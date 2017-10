Powszechny wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie.

Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej.

Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam podejmuje decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Związana jest ona m.in. z: oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy, czy planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.

Co się zmienia?

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny wynosi:

60 lat dla kobiet

65 lat dla mężczyzn.

Wiedza o emeryturach

Przed wejściem w życie przepisów przywracających wiek emerytalny przeprowadzona została szeroka akcja informacyjna. Polacy mogli skorzystać z porad doradców emerytalnych oraz z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Dzięki temu mogli łatwiej podjąć decyzję o tym, czy przejść na emeryturę już teraz, czy pracować dłużej i mieć wyższe świadczenie. Z usług doradców skorzystało 900 tys. osób.

Minimalna emerytura

W tym roku zmieniła się także wysokość minimalnych emerytur. Od marca br. minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu.