Strona główna » Kadry » Urlopy » Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]

Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]

19 marca 2026, 08:47
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Od roku pewna kategoria rodziców może korzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dzięki niemu rodzice zyskują więcej czasu z dzieckiem, które wymaga często specjalistycznej opieki – nawet do 15 dodatkowych tygodni.

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Uzupełniający urlop macierzyński obowiązuje od 19 marca 2025 roku. Z zasiłku macierzyńskiego za jego okres mogą skorzystać ubezpieczeni matka albo ojciec, którzy wychowują dziecko urodzone przedwcześnie. Świadczenie to przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. osób pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. osób pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie otrzymywało 1,7 tys. osób. Są to dane o wypłatach finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które zrealizowali zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawcy.

Uzupełniający urlop macierzyński wynosi tydzień za każdy rozpoczęty tydzień pobytu dziecka w szpitalu po narodzinach. W przypadku dzieci urodzonych po 37 tygodniu ciąży brana jest pod uwagę hospitalizacja dziecka od piątego dnia po narodzinach. Maksymalny wymiar urlopu zależy od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego wagi urodzeniowej i okresu hospitalizacji.

Jeżeli dziecko przyszło na świat przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z wagą do 1000 g, to urlop wynosi maksymalnie do 15 tygodni. Gdy dziecko urodziło się później, ale przed końcem 37 tygodnia ciąży i z masą powyżej 1000 g, to urlop trwa maksymalnie 8 tygodni.

– W początkowym okresie prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego było kojarzone głównie z narodzinami wcześniaków. Jednak uprawnienie to w określonych sytuacjach przysługuje również rodzicom dzieci, które urodziły się o czasie, lecz wymagają hospitalizacji – przypomina Urszula Juszczyk, dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Opiekunowie dziecka, które urodziło się po 37 tygodniu ciąży, mogą skorzystać z uzupełniającego urlopu wynoszącego do 8 tygodni. Chodzi tu o sytuacje, gdy noworodek spędził w szpitalu co najmniej dwa kolejne dni, z których pierwszy przypadał na okres od 5 do 28 dnia po porodzie.

Z uzupełniającego urlopu mogą korzystać również rodzice adopcyjni i zastępczy, jeśli nie są rodziną zastępczą zawodową. Mowa tu o sytuacji, gdy dziecko było w szpitalu po przyjęciu go na wychowanie.

Uzupełniający urlop macierzyński można wykorzystać jednorazowo, bez dzielenia na części. Przysługuje on bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pracownicy powinni złożyć wniosek o urlop do swojego pracodawcy, najpóźniej 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego. Inni ubezpieczeni mogą złożyć wniosek później, przy czym też jeszcze w czasie urlopu macierzyńskiego.

Do wypłaty zasiłku za okres uzupełniającego urlopu niezbędne jest jeszcze zaświadczenie ze szpitala. Szpital wskazuje w nim okres hospitalizacji dziecka, tydzień ciąży, w którym się urodziło, i jego masę urodzeniową. Pracownicy przekazują dokumenty pracodawcy, osoby zatrudnione na umowie-zleceniu – zleceniodawcy, a przedsiębiorcy składają je bezpośrednio do ZUS.

POLECAMY: Kodeks pracy 2026

Powiązane
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
Już jest dostępny ERPO - wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego, w wersji elektronicznej. ZUS: to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów
Już jest dostępny ERPO - wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego, w wersji elektronicznej. ZUS: to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów
Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?
Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?
Kadry
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
19 mar 2026

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 r. do zestawu uprawnień przysługujących pracującym rodzicom dodano nowe rozwiązanie. To już 2 lata odkąd istnieje regulacja, ale wciąż są rodzice, będący pracownikami, którzy nie są świadomi swoich podstawowych praw w miejscu, związanych z rodzicielstwem. Co ciekawe, w gruncie rzeczy regulacja nie odnosi się tylko do rodziców, ponieważ chodzi o pracownika opiekującego się dzieckiem.
MRPiPS: Koniec ze śmieciówkami. Ustawa czeka na podpis prezydenta
19 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
18 mar 2026

ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.
Zarobki 2026: czy będę mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
19 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
Kobiety w pracy zdalnej: skromność i wewnętrzny krytyk nie pomagają w budowaniu widoczności [WYWIAD]
18 mar 2026

Kobiety w pracy zdalnej mają trudniej? Często przez skromność i silnego wewnętrznego krytyka są niewidoczne w organizacji. Jak mogą zmienić podejście do budowania własnej marki i wpływać na swoją widoczność w pracy? Wywiad zawiera kilka cennych wskazówek od trenerki biznesu Magdy Maroń.

Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę
18 mar 2026

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
18 mar 2026

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.
