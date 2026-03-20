Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.

Rozwiązania informatyczne stosowane w sektorze publicznym powstawały niejednokrotnie w zupełnie innych warunkach technologicznych, regulacyjnych i organizacyjnych niż te, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. W międzyczasie zaszły fundamentalne zmiany:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

znacząco zmieniono standardy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji przed zagrożeniami ze strony sieci;

i ochrony informacji przed zagrożeniami ze strony sieci; obywatele oczekują wygodnego dostępu do usług publicznych przez internet i traktują to jako standard. Jest to szczególnie ważne w zakresie działania PFRON dla osób z niepełnosprawnościami, którym najdogodniej jest kontaktować się z instytucją zdalnie. Funkcjonalności w kontakcie z urzędem powinny być dostosowane do różne rodzaju niepełnosprawności;

Funkcjonalności w kontakcie z urzędem powinny być dostosowane do różne rodzaju niepełnosprawności; postęp technologiczny otworzył nowe możliwości w zakresie łączenia systemów ze sobą oraz automatyzowania powtarzalnych procesów (tak jak ma to miejsce np. w przypadku ZUS, KAS, PIP itd.);

ze sobą oraz automatyzowania powtarzalnych procesów (tak jak ma to miejsce np. w przypadku ZUS, KAS, PIP itd.); sektor publiczny działa obecnie w rozbudowanym środowisku cyfrowym, którego poszczególne elementy muszą ze sobą współgrać.

Systematyczne przeglądy i usprawnianie infrastruktury informatycznej to przejaw odpowiedzialnego podejścia do zarządzania – gwarantuje nieprzerwane funkcjonowanie usług, spełnianie wymogów prawnych oraz zdolność adaptacji do przyszłych wyzwań. Częścią tego procesu jest także włączanie się w jednolity system cyfrowy państwa, w tym zaplanowane przeniesienie serwisów PFRON na platformę gov.pl, skupiającą usługi różnych urzędów w jednym, zunifikowanym miejscu.

Ochrona danych i systemów stanowi jeden z najważniejszych powodów wprowadzanych zmian. Przestarzałe rozwiązania techniczne mogą nie odpowiadać współczesnym wymogom dotyczącym:

zabezpieczenia danych osobowych, odporności na ataki i incydenty w cyberprzestrzeni, kontroli dostępu i zarządzania uprawnieniami użytkowników, spełniania aktualnie obowiązujących norm prawnych.

W ramach prowadzonych prac PFRON przykłada szczególną wagę do tego, by dostęp do systemów był jednocześnie bezpieczny i komfortowy. Planowane jest wdrożenie możliwości logowania przez Węzeł Krajowy, co umożliwi korzystanie z jednolitych, ogólnopaństwowych metod potwierdzania tożsamości i podniesie poziom zabezpieczeń usług elektronicznych. Zagadnienia te nabierają dodatkowego znaczenia w świetle zmian wprowadzanych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe kierunki prowadzonych prac

Cyfrowe przeobrażenia w PFRON prowadzone są równolegle w kilku wzajemnie powiązanych obszarach, traktowanych jako spójna całość. Do najważniejszych z nich należą:

REKLAMA

Strategia informatyzacji PFRON – trwają prace nad wyznaczeniem długoterminowej wizji rozwoju systemów IT i określeniem ich roli w wypełnianiu misji Funduszu.

– trwają prace nad wyznaczeniem długoterminowej wizji rozwoju systemów IT i określeniem ich roli w wypełnianiu misji Funduszu. Mój PFRON – rozbudowywane są narzędzia ułatwiające obsługę użytkowników i zapewniające im wygodniejszy dostęp do e-usług.

– rozbudowywane są narzędzia ułatwiające obsługę użytkowników i zapewniające im wygodniejszy dostęp do e-usług. SODiR 3.0 – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest udoskonalany z myślą o dalszym rozwoju funkcjonalnym i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to realizowane jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

– System Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest udoskonalany z myślą o dalszym rozwoju funkcjonalnym i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to realizowane jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. iPFRON+ – przeprowadzana jest ocena działania systemu oraz analiza perspektyw jego głębszej integracji z pozostałymi rozwiązaniami i dalszej rozbudowy.

– przeprowadzana jest ocena działania systemu oraz analiza perspektyw jego głębszej integracji z pozostałymi rozwiązaniami i dalszej rozbudowy. SOW – prowadzone są prace nad unowocześnieniem systemu i dostosowaniem go do ewoluujących potrzeb zarówno użytkowników indywidualnych, jak i współpracujących instytucji.

Ważne Wspólnym mianownikiem wszystkich tych inicjatyw jest projektowanie zmian w oparciu o rzeczywiste doświadczenia osób korzystających z systemów. Nadrzędnym celem jest budowanie rozwiązań, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa, a zarazem są prostsze w obsłudze, bardziej intuicyjne i skuteczniejsze w działaniu.

Przemiany cyfrowe to przedsięwzięcie rozłożone na lata, wykraczające daleko poza samą technologię – w jego centrum stoją ludzie. Starannie przeprowadzana analiza, przemyślane planowanie i etapowe wdrażanie usprawnień to inwestycja w administrację publiczną, która jest bezpieczna, nowoczesna i dostępna – a przy tym przygotowana na wyzwania nadchodzących lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo