Strona główna » Kadry » Wiadomości » PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?

PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?

20 marca 2026, 07:50
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
PFRON

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.

PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?

Rozwiązania informatyczne stosowane w sektorze publicznym powstawały niejednokrotnie w zupełnie innych warunkach technologicznych, regulacyjnych i organizacyjnych niż te, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. W międzyczasie zaszły fundamentalne zmiany:

  • znacząco zmieniono standardy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji przed zagrożeniami ze strony sieci;
  • obywatele oczekują wygodnego dostępu do usług publicznych przez internet i traktują to jako standard. Jest to szczególnie ważne w zakresie działania PFRON dla osób z niepełnosprawnościami, którym najdogodniej jest kontaktować się z instytucją zdalnie. Funkcjonalności w kontakcie z urzędem powinny być dostosowane do różne rodzaju niepełnosprawności;
  • postęp technologiczny otworzył nowe możliwości w zakresie łączenia systemów ze sobą oraz automatyzowania powtarzalnych procesów (tak jak ma to miejsce np. w przypadku ZUS, KAS, PIP itd.);
  • sektor publiczny działa obecnie w rozbudowanym środowisku cyfrowym, którego poszczególne elementy muszą ze sobą współgrać.

Systematyczne przeglądy i usprawnianie infrastruktury informatycznej to przejaw odpowiedzialnego podejścia do zarządzania – gwarantuje nieprzerwane funkcjonowanie usług dla OzN

Systematyczne przeglądy i usprawnianie infrastruktury informatycznej to przejaw odpowiedzialnego podejścia do zarządzania – gwarantuje nieprzerwane funkcjonowanie usług, spełnianie wymogów prawnych oraz zdolność adaptacji do przyszłych wyzwań. Częścią tego procesu jest także włączanie się w jednolity system cyfrowy państwa, w tym zaplanowane przeniesienie serwisów PFRON na platformę gov.pl, skupiającą usługi różnych urzędów w jednym, zunifikowanym miejscu.

PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Ochrona danych i systemów stanowi jeden z najważniejszych powodów wprowadzanych zmian. Przestarzałe rozwiązania techniczne mogą nie odpowiadać współczesnym wymogom dotyczącym:

  1. zabezpieczenia danych osobowych,
  2. odporności na ataki i incydenty w cyberprzestrzeni,
  3. kontroli dostępu i zarządzania uprawnieniami użytkowników,
  4. spełniania aktualnie obowiązujących norm prawnych.

W ramach prowadzonych prac PFRON przykłada szczególną wagę do tego, by dostęp do systemów był jednocześnie bezpieczny i komfortowy. Planowane jest wdrożenie możliwości logowania przez Węzeł Krajowy, co umożliwi korzystanie z jednolitych, ogólnopaństwowych metod potwierdzania tożsamości i podniesie poziom zabezpieczeń usług elektronicznych. Zagadnienia te nabierają dodatkowego znaczenia w świetle zmian wprowadzanych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe kierunki prowadzonych prac

Cyfrowe przeobrażenia w PFRON prowadzone są równolegle w kilku wzajemnie powiązanych obszarach, traktowanych jako spójna całość. Do najważniejszych z nich należą:

  • Strategia informatyzacji PFRON – trwają prace nad wyznaczeniem długoterminowej wizji rozwoju systemów IT i określeniem ich roli w wypełnianiu misji Funduszu.
  • Mój PFRON – rozbudowywane są narzędzia ułatwiające obsługę użytkowników i zapewniające im wygodniejszy dostęp do e-usług.
  • SODiR 3.0 – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest udoskonalany z myślą o dalszym rozwoju funkcjonalnym i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to realizowane jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.
  • iPFRON+ – przeprowadzana jest ocena działania systemu oraz analiza perspektyw jego głębszej integracji z pozostałymi rozwiązaniami i dalszej rozbudowy.
  • SOW – prowadzone są prace nad unowocześnieniem systemu i dostosowaniem go do ewoluujących potrzeb zarówno użytkowników indywidualnych, jak i współpracujących instytucji.
Ważne

Wspólnym mianownikiem wszystkich tych inicjatyw jest projektowanie zmian w oparciu o rzeczywiste doświadczenia osób korzystających z systemów. Nadrzędnym celem jest budowanie rozwiązań, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa, a zarazem są prostsze w obsłudze, bardziej intuicyjne i skuteczniejsze w działaniu.

Przemiany cyfrowe to przedsięwzięcie rozłożone na lata, wykraczające daleko poza samą technologię – w jego centrum stoją ludzie. Starannie przeprowadzana analiza, przemyślane planowanie i etapowe wdrażanie usprawnień to inwestycja w administrację publiczną, która jest bezpieczna, nowoczesna i dostępna – a przy tym przygotowana na wyzwania nadchodzących lat.

Prawie 2000 zł emerytury, tylko przy jednym dniu pracy, ale uwaga - trzeba spełnić jeszcze jeden warunek
Prawie 2000 zł emerytury, tylko przy jednym dniu pracy, ale uwaga - trzeba spełnić jeszcze jeden warunek
Osoby z niepełnosprawnością czy ich bliscy płacą pośrednikom nawet 22 tys. zł za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. ZUS pomaga bezpłatnie
Osoby z niepełnosprawnością czy ich bliscy płacą pośrednikom nawet 22 tys. zł za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. ZUS pomaga bezpłatnie
Bez lekarza, pielęgniarki i położnej w weekend w szpitalu? Nowe zasady prawdopodobnie od 1 lipca 2026 r. [PROJEKT]
Bez lekarza, pielęgniarki i położnej w weekend w szpitalu? Nowe zasady prawdopodobnie od 1 lipca 2026 r. [PROJEKT]
Kadry
Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.

Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
19 mar 2026

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 r. do zestawu uprawnień przysługujących pracującym rodzicom dodano nowe rozwiązanie. To już 2 lata odkąd istnieje regulacja, ale wciąż są rodzice, będący pracownikami, którzy nie są świadomi swoich podstawowych praw w miejscu, związanych z rodzicielstwem. Co ciekawe, w gruncie rzeczy regulacja nie odnosi się tylko do rodziców, ponieważ chodzi o pracownika opiekującego się dzieckiem.

Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
19 mar 2026

Od roku pewna kategoria rodziców może korzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dzięki niemu rodzice zyskują więcej czasu z dzieckiem, które wymaga często specjalistycznej opieki – nawet do 15 dodatkowych tygodni.
MRPiPS: Koniec ze śmieciówkami. Ustawa czeka na podpis prezydenta
19 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
