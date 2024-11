Ostatnie 2 dni na wakacje składkowe ZUS w grudniu 2024 [WNIOSEK]

Nie chcesz płacić składek ZUS za grudzień 2024 roku? Na wniosek pozostały ostatnie 2 dni. W tym roku wakacje składkowe ZUS dotyczą już tylko grudnia. W przyszłym roku przedsiębiorca wybierze miesiąc, w którym państwo opłaci składki za niego.

Wakacje składkowe ZUS 2024 - grudzień

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy tłumnie składają wnioski o tzw. wakacje składkowe na grudzień tego roku. Nie będą musieli płacić za siebie składek ZUS (finansuje je państwo). Nie dotyczy to więc składki zdrowotnej oraz pozostałych składek za inne osobę zatrudnione przez danego przedsiębiorcę. Kto może skorzystać z wakacji od ZUS w jednym miesiącu roku kalendarzowego? Uprawnieni do skorzystania z tego przywileju są przedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniający do 9 osób (mikroprzedsiębiorcy), a także komornicy sądowi. W tym roku wnioski można składać od 1 listopada, a więc wakacje dotyczą tylko grudnia. W przyszłym roku przedsiębiorca będzie mógł zdecydować, w którym miesiącu nie zapłaci składek.

REKLAMA

Autopromocja

Wakacje składkowe ZUS 2024 - warunki

Jeden z podstawowych warunków uprawniających do skorzystania z wakacji składkowych dotyczy limitu rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku - nie może przekraczać równowartości 2 mln euro. Dodatkowo pomoc publiczna otrzymana przez danego przedsiębiorcę w ciągu ostatnich 3 lat nie może przekraczać kwoty 300 tys. euro (tzw. pomoc de minimis).

Wniosek o wakacje składkowe tylko do końca listopada 2024 roku

Aby móc skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w tym roku, należy złożyć wniosek do końca listopada. Zasadą jest bowiem złożenie wniosku w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przedsiębiorca planuje nie opłacać składek. Uchybienie listopadowemu terminowi w 2024 roku oznacza więc możliwość skorzystania z tego prawa dopiero w przyszłym roku kalendarzowym.

Ważne Wnioski o wakacje składkowe w grudniu można składać tylko do końca listopada 2024 roku!

Wniosek o wakacje składkowe 2024 - jak wypełnić?

Wniosek o wakacje składkowe do ZUS (druk RWS) składa się osobiście lub przez pełnomocnika wyłącznie w sposób elektroniczny na PUE ZUS (eZUS). ZUS przygotował instrukcję, jak krok po kroku wypełnić wniosek o wakacje składkowe:

Wakacje składkowe 2024 - jak wypełnić wniosek RWS? ZUS

Pobierz instrukcję ZUS >>>

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia (PDF)