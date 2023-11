Wyjaśnienia ZUS: wyrejestrowanie płatnika składek [ZUS ZWPA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA]

Jak wyrejestrować płatnika składek?

ZUS zestawił w jednym komunikacie informacje o wyrejestrowaniu płatnika składek.

Autopromocja

ZUS ZWPA

Jeżeli jako płatnik składek zakończyłeś prowadzenie działalności i dokonałeś wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrowałeś wszystkich ubezpieczonych oraz członków ich rodzin oraz rozliczyłeś składki), musisz złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Jako datę wyrejestrowania podajesz pierwszy dzień nieprowadzenia działalności. Powinieneś to zrobić w ciągu 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jeżeli obowiązek przekazania określonych dokumentów wynika z decyzji ZUS, dokumenty te przekazujesz nie później niż w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.

Informacje dla przedsiębiorców [CEIDG}

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG, i zawieszasz ją lub zaprzestajesz jej wykonywania, to wyrejestrowania płatnika składek dokonujesz na formularzu CEIDG-1 – „Wniosek o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej/ Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej”.

Formularz CEIDG-1 składasz w organie ewidencyjnym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na podstawie otrzymanego z tego organu wniosku:

1) jeśli zawiesisz prowadzenie pozarolniczej działalności: ZUS wyrejestruje Cię jako płatnika składek na formularzu ZUS ZWPA,

Autopromocja Zatrudnianie cudzoziemców Publikacja wyjaśnia proces zatrudnienia cudzoziemca oraz omawia obowiązki pracodawców w zakresie podatków i składek.

Sprawdź

wyrejestruje Cię z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA oraz wyrejestruje z ubezpieczeń osoby, które z Tobą współpracowały,

wyrejestruje członków Twojej rodziny oraz członków rodziny osoby, która z Tobą współpracowała, na formularzu ZUS ZCNA,

2) jeśli zaprzestaniesz prowadzenia pozarolniczej działalności – wyrejestruje Cię jako płatnika składek na formularzu ZUS ZWPA.

Zatem nie musisz sam sporządzać tych dokumentów ani przekazywać ich do ZUS.

Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023 Publikacja, która szczegółowo przedstawia zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy. Nowe przepisy wymagają sporządzenia nowych dokumentów kadrowych lub dostosowania dotychczasowej dokumentacji do zmienionych regulacji. Książka „Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania” zawiera wzory nowych dokumentów kadrowych, takich jak: regulamin pracy zdalnej, regulamin kontroli trzeźwości pracowników, wniosek o urlop opiekuńczy. Kup książkę

KRS

Jeśli Twoja działalność jest zarejestrowana w KRS, informacje o zawie­szeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej zgłaszasz odpowied­nio na wniosku KRS „Zawieszenie lub zaprzestanie wykonywania pozarolniczej działalności”.

Informacje o zaprzestaniu prowadzenia działalności zgłaszasz na wniosku NIP-8 po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą miałeś obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych.

Dane z wypełnionych przez Ciebie wniosków (odpowiednio w KRS lub w US) zostaną przesłane do ZUS.

Na ich podstawie ZUS sporządzi:

Autopromocja Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS Praktyczny poradnik dla specjalistów zajmujących się rozliczeniami płacowymi – kadrowych i księgowych, biur rachunkowych.

Sprawdź

1) jeśli zawiesiłeś prowadzenie działalności – formularz ZUS ZWPA,

2) jeśli zaprzestałeś prowadzenia działalności – formularz ZUS ZWPA z odpowiednim kodem wyrejestrowania opisanym przez Ciebie we wniosku KRS lub wniosku NIP-8.

Osoby zatrudnione

Pamiętaj, że aby móc zawiesić działalność bądź ją wyrejestrować, musisz również wyrejestrować osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodziny osoby ubezpieczonej na formularzu ZUS ZCNA.

Wspólnicy

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., jako płatnik składek na własne ubezpieczenia w związku z zawieszeniem lub zamknięciem działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązany jesteś do złożenia formularza ZUS ZWPA – „Wyrejestrowanie płatnika składek”.

Formularz ZUS ZWPA możesz wypełnić w sądzie rejestrowym, za pośrednictwem którego zostanie on przekazany do naszej placówki właściwej ze względu na adres Twojej siedziby jako płatnika składek.

Możesz ten dokument przekazać samodzielnie (bez pośrednictwa sądu) w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w formie papierowej osobiście lub pocztą do naszej placówki właściwej ze względu na adres Twojej siedziby jako płatnika składek.

Ponadto masz obowiązek złożyć formularz ZUS ZWUA, którym wyrejestrujesz się z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych członków Twojej rodziny.