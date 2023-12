Od 1 stycznia 2024 nowe kody tytułu ubezpieczenia: 14 30, 14 31, 14 32, 14 33

Nowe wzory zgłoszeń do ZUS i NFZ

Wprowadzono zmiany w zakresie kodów i tytułów do ubezpieczenia w załączniku nr 25 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2032)

Nowe kody tytułu ubezpieczenia - w części I ,,Kod tytułu ubezpieczenia'

W związku z wprowadzeniem nowego świadczenia od 1 stycznia 2024 - jakim jest świadczenie wspierające, zmienią się kody tytułu do ubezpieczenia.