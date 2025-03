Od 19 marca uzupełniający urlop macierzyński i zasiłek dla rodziców wcześniaków

19 marca 2025 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji tuż po narodzinach. Od tego dnia rodzicom będzie przysługiwać prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków

Z zasiłku macierzyńskiego, za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, będą mogli skorzystać ubezpieczeni - matka albo ojciec wychowujący dziecko. Wymiar zasiłku będzie zależał od: tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, jego masy urodzeniowej oraz okresu pobytu dziecka w szpitalu.

Dotyczy to dzieci, które urodziły się: przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g; po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, ale przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g; po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, jeśli dziecko po porodzie spędzi w szpitalu, co najmniej dwa dni, z których pierwszy przypada w okresie od 5. do 28. dnia po narodzinach. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego uwzględniane będą: waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz czas hospitalizacji dziecka, które spędziło najdłużej w szpitalu.

- Miesięczny zasiłek dla rodziców wcześniaków będzie wynosił 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Zaktualizowane wzory wniosku o zasiłek macierzyński (ZUS ZAM) oraz zaświadczenie płatnika składek (Z-3) będą dostępne na stronie internetowej ZUS oraz w PUE/eZUS od 19 marca 2025 r. – dodaje.

Uzupełniający urlop macierzyński

Rzeczniczka wyjaśnia, że prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. W związku z tym wniosek należy złożyć przed końcem urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

– Ten uzupełniający urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo i nie będzie można go podzielić na części - dodaje.

Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego INFOR

- Do wniosku rodzic musi dołączyć wydane przez szpital zaświadczenie o okresie pobytu dziecka w szpitalu oraz o urodzeniu dziecka wraz z danymi dotyczącymi tygodnia ciąży i masy urodzeniowej – zastrzega Kowalska-Matis.

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługiwać będzie także ubezpieczonemu, który przyjął dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych) lub w przypadku przysposobienia dziecka, pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu miał miejsce po przyjęciu dziecka na wychowanie.