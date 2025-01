6246,13 zł miesięcznie. To świadczenie otrzymują wyłącznie obywatele polscy

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje ustawa o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. To świadczenie otrzymają wyłącznie osoby posiadające polskie obywatelstwo. Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione, żeby co miesiąc otrzymać 6246 zł?

Nowa ustawa o świadczeniu honorowym

Ustawa z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. Ustawa przyznaje osobom, które ukończyły 100 lat, prawo do świadczenia honorowego.

Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy pozaustawowy mechanizm przyznawania honorowego świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat. Poprzednio comiesięczne świadczenia honorowe przyznawane były przez prezesa ZUS na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów z 1972 r. i traktowane jako tzw. świadczenia w drodze wyjątku.

Warunki konieczne do przyznania świadczenia honorowego

Według nowej ustawy, żeby otrzymać świadczenie honorowe, senior musi spełniać określone warunki, tj.:

posiadać obywatelstwo polskie,

mieć skończone 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończył 100 lat musi mieć prawo do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty.

W takim przypadku prawo do świadczenia honorowego senior otrzyma z urzędu, tj. bez konieczności składania wniosku.

Decyzję w tej sprawie senior otrzyma z właściwego organu emerytalnego lub rentowego (ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości).

Jeśli w chwili skończenia 100 lat będzie pobierać więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, np.: emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, to otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe. Jeśli świadczenia emerytalno-rentowe wypłacają dwa różne organy, to świadczenie honorowe przyzna oraz będzie je wypłacał ZUS.

Świadczenie honorowe na wniosek

Jeśli senior nie ma prawa do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, np. emerytury, renty, ale:

ma obywatelstwo polskie,

skończył 100 lat,

ma po ukończeniu 16. roku życia ośrodek interesów życiowych na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat,

złoży wniosek o przyznanie takiego świadczenia

wówczas ZUS przyzna mu świadczenie honorowe od miesiąca, w którym złoży wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym skończy 100 lat.

Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny na stronie www.zus.pl i w każdej placówce ZUS.

Wysokość świadczenia honorowego

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe przysługuje w wysokości 6246,13 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana w marcu.

Świadczenie honorowe wypłacane do 31 grudnia 2024 r. w niższej kwocie, od 1 stycznia 2025 r. zostanie podwyższona do kwoty 6246,13 zł.

Podstawa prawna