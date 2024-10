Zostało tylko kilka dni. Uczniowie i studenci muszą złożyć do ZUS wniosek i zaświadczenie

Wkrótce minie ważny termin dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Uczniowie i studenci muszą dostarczyć do ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Wniosek o wypłatę renty rodzinnej i zaświadczenie o kontynuacji nauki

Po ukończeniu 16 lat dziecko, które pobierało rentę rodzinną, może ją nadal pobierać. Warunkiem jest jednak kontynuacja nauki w szkole lub na studiach. Dlatego w celu dalszego pobierania renty uczeń lub student musi złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli zaświadczenie nie zostanie złożone, wówczas ZUS uzna, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej.

Zaświadczenie do ZUS powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok, a jego termin upłynął wraz z końcem września. Natomiast jeśli student miał wydane przez uczelnię zaświadczenie na cały okres trwania nauki, np. 3 lata lub 5 lat, wówczas nie musi nic robić, bo ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres wskazany w zaświadczeniu.

Warto ostrzec, że ZUS w każdej chwili możne sprawdzić, czy pobierający rentę faktycznie nadal się uczy. Należy poinformować ZUS w razie przerwy w studiach lub zakończenia nauki wcześniej niż jest to wskazane w zaświadczeniu. W razie zaniedbania tego obowiązku ZUS będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.

Termin dostarczenia do ZUS wniosku o dalszą wypłatę renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki mija 31 października. Dzięki dochowaniu tego terminu możliwe będzie wypłacenie renty także za październik. ZUS nie wypłaci renty rodzinnej za ten miesiąc w przypadku gdy dokumenty trafią do Zakładu po 31 października.

Ważne Renta rodzinna za październik przepadnie, jeżeli dokumenty wpłyną z opóźnieniem.

Komu przysługuje renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci:

miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,

miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;

miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

pobierała zasiłek przedemerytalny;

pobierała świadczenie przedemerytalne;

pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci - własne, drugiego małżonka, przysposobione, które nie ukończyły 16 lat lub 25 lat w przypadku gdy się uczą. Renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia. Jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Nauka dziecka warunkiem prawa do renty rodzinnej

Renta rodzinna przysługuje dzieciom po ukończeniu przez nie 16 roku życia, jeżeli uczą się w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub korespondencyjnym w:

szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych działających na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym;

szkołach i seminariach prowadzonych przez kościół katolicki;

na kursach przysposobienia i doskonalenia zawodowego, prowadzonych w formach szkolnych lub pozaszkolnych trwających co najmniej 3 miesiące.

Świadczenie przysługuje również dzieciom, które uczą się za granicą w szkołach podstawowych i wyższych oraz dzieciom, które za granicą uczą się języka obcego, na kursach trwających co najmniej 3 miesiące.