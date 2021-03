Zgłoszenie do ZUS - zmiana od 16 maja 2021 r.

Zgłoszenie do ZUS od 16 maja 2021 r.

Od 16 maja 2021 r. pracodawcy mają obowiązek informowania ZUS o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Zaktualizowane wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA będą zawierały 6-cio cyfrowy kod zawodu, który będzie obowiązkowy do wypełnienia przy zgłoszeniu nowych pracowników i zleceniobiorców.

Nowy obowiązek - zawód osoby zgłaszanej

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 3.0, która weszła w życie 16 maja 2020 r.) wprowadziła istotną zmianę w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych trzeba będzie podać zawód wykonywany przez zgłaszaną osobę:

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dot. osoby zgłaszanej (…): nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania (…), adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.”

W jakim celu?

Zgodnie z uzasadnieniem ZUS, wykonywany zawód ma służyć badaniom statystycznym, analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Jest to niewątpliwie kolejny krok do zwiększenia liczby danych przekazywanych do ZUS.