1 maja wraca co roku (wiadomo), a razem z nim te same wątpliwości: czym właściwie jest to święto, czy jest dniem wolnym, skąd się wzięło i czy katolik ma wtedy obowiązek iść na mszę? To dobra okazja, by nie tylko uporządkować podstawowe informacje o Święcie Pracy, ale też zajrzeć do tego, jak praca i prawa pracownicze są rozumiane w Konstytucji RP oraz jakie filary wyznacza polskie prawo pracy, w zakresie pracy, która przecież stanowi większą część naszego życia.

rozwiń >

Co każdy Polak powinien wiedzieć o święcie 1 maja?

1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, czyli Święto Pracy. W Polsce podkreśla się znaczenie ochrony osób pracujących: powstają inicjatywy legislacyjne, wdraża się dyrektywy i tworzy nowe regulacje. Rolę ochronną akcentuje również działalność Państwowej Inspekcji Pracy i Rady Ochrony Pracy. Dla wielu osób 1 maja ma też dodatkowe znaczenie od 2004 roku, bo właśnie tego dnia Polska weszła do Unii Europejskiej – 1 maja 2026 r. przypada 22. rocznica tego wydarzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Czy 1 maja jest wolne od pracy?

Tak, 1 maja jest wolne od pracy. W Polsce 1 maja jest świętem państwowym i od 1950 roku stanowi dzień ustawowo wolny od pracy. W czasach PRL był to jeden z kluczowych dni w roku, m.in. za sprawą pierwszomajowych pochodów. Dziś obchody nie mają już takiej skali, ale tradycja wciąż jest obecna, a wiele osób łączy ten termin z tzw. majówką, często biorąc dodatkowo wolne 2 maja - chociaż w tym roku nie trzeba, bo 2 maja i tak wypada w sobotę (chyba, że to jest dla kogoś dzień pracujący). Trzeba jednak pamiętać, że mimo ustawowego wolnego, część osób pracuje 1 maja – dotyczy to m.in. służb mundurowych, ochrony zdrowia, transportu oraz usług działających w ruchu ciągłym.

Skąd wzięło się święto 1 maja?

Święto ustanowiono w 1890 roku jako upamiętnienie robotników z Chicago, którzy w 1886 roku protestowali przeciw nieludzkim warunkom, niskim płacom i bardzo długiemu czasowi pracy. Strajk został brutalnie stłumiony, a wydarzenia te stały się ważnym punktem odniesienia dla ruchów pracowniczych na świecie. W 1890 roku, na kongresie w Paryżu, z inicjatywy II Międzynarodówki uznano 1 maja za symboliczny dzień pamięci i walki o lepsze warunki pracy. Również w Niemczech, Francji i innych państwach protesty przyczyniały się do zmian w prawie pracy: wzmacniano bezpieczeństwo pracy, skracano dzień pracy do 8 godzin, wprowadzano urlopy oraz prawo zrzeszania się i negocjowania warunków zatrudnienia. W Polsce podstawą współczesnego prawa pracy jest ustawa z 1974 roku – oznacza to 52 lat skodyfikowanych praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców.

Podstawy prawa pracy w Polsce – co warto sobie przypomnieć?

Święto 1 maja to także dobry moment, by wrócić do podstaw regulujących relacje w pracy. Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 277) wyznacza standardy, które powinny obowiązywać zarówno pracodawców, jak i pracowników. Oczywiście na tym nie kończy się prawo pracy, ponieważ istnieje jeszcze wiele innych ustaw, w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy - jak i na gruncie ubezpieczeń społecznych, które warto znać.

REKLAMA

Obchody 1 maja, 2 maja, 3 maja w 2026 r.

W dniu 3 maja 2026 roku (niedziela) w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki z Małżonką Martą Nawrocką wezmą udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Co więcej, w cały weekend majowy w wielu miastach, miasteczkach i na wsiach będą miały miejsce uroczyste obchody.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykładowo program uroczystości na Rynku Kościuszki w Białymstoku kształtuje się tak:

(piątek), godz. 10:00 – uroczystości z okazji 22. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. To okazja, by podkreślić wagę obecności naszego kraju w strukturach zjednoczonej Europy oraz korzyści płynące z tej integracji dla rozwoju regionu. 2 maja (sobota), godz. 12:00 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Flagi to odwołanie do tysiącletniej tradycji i obecności biało-czerwonych barw przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach w dziejach narodu. To czas celebrowania naszych historycznych doświadczeń.

3 maja (niedziela), godz. 12:30 – główne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. W programie przemówienia, apel pamięci, salwa honorowa, żłożenie kwiatów, defilada wojskowa. Uroczystości przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzi msza w intencji Ojczyzny w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP o godz. 11.

To tylko przykład obchodów, w całej Polsce będzie ich naprawdę sporo.

Czy 1 maja msza święta jest obowiązkowa i czy to święto kościelne?

1 maja nie jest świętem nakazanym, więc wierni nie mają obowiązku uczestniczenia tego dnia we mszy świętej. Decyzja należy do sumienia każdej osoby. Jednocześnie 1 maja w Kościele katolickim wspomina się św. Józefa – patrona ludzi pracy i rzemieślników, co nadaje tej dacie dodatkowy wymiar duchowy.

Praca w Konstytucji RP

Polska gospodarka jest oparta na społecznej gospodarce rynkowej, gdzie znaczenie mają m.in. wolność działalności gospodarczej, własność prywatna, solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Konstytucja ujmuje pracę szeroko – nie tylko jako klasyczny stosunek pracy, ale również różne formy aktywności zawodowej. Ochroną objęci są więc nie tylko pracownicy etatowi, lecz także osoby samozatrudnione, zleceniobiorcy czy rolnicy.

Ważne Praca jest przedstawiana nie tylko jako źródło utrzymania, ale też wartość powiązana z godnością, wolnością, równością i sprawiedliwością. W „Laborem exercens” Jana Pawła II podkreślono pierwszeństwo pracy (człowieka) przed kapitałem – najważniejszy jest człowiek. Konstytucja stanowi fundament prawa pracy: mówi m.in. o prawie do pracy i swobodzie wyboru zawodu, dialogu społecznym, ochronie pracownika, bezpiecznych warunkach pracy, przeciwdziałaniu dyskryminacji, wolności zrzeszania się, prawie do wypoczynku oraz zakazie zatrudniania dzieci.

Równość i zakaz dyskryminacji

Wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym ani gospodarczym. Podkreśla się równość kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, publicznym i zawodowym, w tym w dostępie do edukacji i pracy, awansach, wynagradzaniu i obejmowaniu stanowisk. W pracy nie ma miejsca na dyskryminację – jawną ani ukrytą – niezależnie od m.in. płci, wieku, zdrowia, rasy, wyznania, narodowości, przekonań, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, rodzaju umowy czy wymiaru czasu pracy.

Swoboda zawierania umów o pracę

Stosunek pracy powinien opierać się na dobrowolności obu stron. Warunki zatrudnienia, zmiany i rozwiązanie umowy odbywają się zgodnie z wolą stron w granicach przepisów.

Wolność zrzeszania się i zbiorowe prawa pracy

Konstytucja gwarantuje wolność zrzeszania się pracownikom, pracodawcom i rolnikom w organizacjach, które umożliwiają wspólne negocjowanie warunków pracy. W ramach przepisów prawa dopuszczalne są też strajki i inne formy protestu.

Wolność wyboru zawodu i miejsca pracy

Każdy ma prawo wybrać zawód i miejsce pracy. Ustawodawca może jednak wprowadzać szczególne wymagania w zawodach wymagających kwalifikacji (np. sędziowie, lekarze). Obowiązek pracy może wynikać wyłącznie z przepisów.

Prawo do bezpiecznych warunków pracy

Każdemu przysługuje praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Konstytucyjne sformułowanie „każdy” podkreśla, że ochrona zdrowia obejmuje różne formy wykonywania pracy, a szczegółowe obowiązki pracodawcy wynikają z ustaw.

Prawo do urlopu i wypoczynku

Pracownik ma zagwarantowane dni wolne oraz coroczny, płatny urlop. Normy czasu pracy ustala prawo, aby wspierać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Prawo do zabezpieczenia społecznego

Osoby, które nie mogą pracować z powodu choroby, inwalidztwa lub wieku emerytalnego, mają prawo do świadczeń. Wsparcie może obejmować także tych, którzy utracili pracę nie ze swojej winy i nie mają środków do życia – zakres pomocy określają przepisy.

Prawo do minimalnego wynagrodzenia

Państwo co roku ustala minimalne wynagrodzenie. Jeśli pracodawca wypłaca mniej, pracownik może zgłosić naruszenie do odpowiednich instytucji albo dochodzić praw w sądzie. Od stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 4666 zł. Podkreśla się też, że wynagrodzenie powinno być uczciwe i odpowiadać rodzajowi, ilości oraz jakości pracy.

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Kodeks pracy nie definiuje ich szczegółowo, a art. 23 Kodeksu cywilnego wskazuje przykłady (m.in. zdrowie, wolność, cześć, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość). Sąd Najwyższy podkreślał, że dobra osobiste pracownika nie są odrębną kategorią – są tak samo chronione jak dobra osobiste każdego człowieka.

Potrzeby socjalno-bytowe

Pracodawca – w miarę możliwości – powinien uwzględniać potrzeby socjalne, bytowe i kulturalne pracowników. Nie oznacza to jednak automatycznego roszczenia o konkretne świadczenia, bo zależy to od możliwości firmy.

Podnoszenie kwalifikacji

Pracodawca ma ułatwiać rozwój zawodowy, wspierając szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. Nie jest to jednak równoznaczne z prawem do żądania konkretnej formy wsparcia.

Uprzywilejowanie pracownika

Nie wolno ustalać w umowach warunków mniej korzystnych niż te, które przewiduje prawo pracy. Niekorzystne lub dyskryminujące postanowienia są nieważne, a w ich miejsce stosuje się obowiązujące przepisy.

Partycypacja pracownicza

Pracownicy mogą uczestniczyć w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zgodnie z odrębnymi regulacjami (np. w firmach państwowych). Może się to wiązać również z udziałem w zyskach.