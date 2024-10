Zlecenie i umowa o pracę jednocześnie: to możliwe. Sprawdź kiedy [jeśli nie spełnisz warunków nawet 30 000 zł kary w 2024 i 2025]

Na polskim rynku pracy istnieje duży problem zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, szczególnie zleceniami. W praktyce jest jednak możliwość jednoczesnego posiada np. umowy o pracę i umowy zlecenia, także z tym samym podmiotem. Muszą być jednak spełnione kryteria. Jeżeli nie są to kara jaka grozi za wadliwe zakwalifikowanie umowy to nawet 30 000 zł.

Zlecenie zamiast umowy o pracę

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy. Jest to omijanie prawa, stąd też sądy mogą nawet ustalić, że jeżeli między zleceniobiorcą a zleceniodawcą było zawartych kilka umów zlecenia, a w istocie była to praca w rozumieniu Kodeksu pracy, to pierwsza z tych umów zlecenia będzie w istocie umową na okres próbny, a następne na czas określony i nieokreślony - w zależności od okresu ich trwania.

30 000 zł kary za błędną klasyfikację umowy

Za błędną klasyfikację umowy i błędne dostosowanie czynności faktycznych wykonywanych przez zatrudnionego pod daną podstawę prawną podmiotowi zatrudniającemu grozi nawet kara pieniężna w wysokości 30 000 zł. Stanowi o tym ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm., dalej jako: KP).

Ważne BŁĘDNA UMOWA TO WYKROCZENIE Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 1) KP: Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. W tym wszystkim najważniejsze są zatem przesłanki regulujące to, czym jest stosunek pracy.

Zlecenie i umowa o pracę jednocześnie: to możliwe, ale trzeba spełnić kryteria

Ze względu na to, że wciąż umowy zlecenia są nadmiernie "wykorzystywane" przez zatrudniających, którzy nie chcą zatrudniać na podstawie umów o pracę, a już tym bardziej na czas nieokreślony, inspekcja pracy, ustawodawca jak i judykatura postanowiły "walczyć" z tym zjawiskiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Konsekwentnie zatrudnienie w warunkach, o których mowa wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Tak więc nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, o których mowa wyżej. Jest to omijanie prawa.

Ważne Umowa zlecenia i umowa o pracę mogą się uzupełniać Szczególnie ważna jest przesłanka kierownictwa i podporządkowania, która nie występuje w umowie zlecenia. Ważny jest też zakres zadań i rodzaj pracy. Jeżeli więc pracownik będzie zatrudniony w pracodawcy i będzie chciał dorobić u niego na zleceniu to jest to teoretycznie możliwe, ale musi to być zajęcie całkowicie innego rodzaju, o innych charakterze niż na podstawie stosunku pracy, z innymi czynnościami. Nie może występować podporządkowanie między zleceniobiorcą i zleceniodawcą. W typowym pracowniczym stosunku takie podporządkowanie ma miejsce.

Zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 1 września 2021 r., sygn. akt III AUa 608/2, czy wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt III AUa 766/14). Oznacza to, że choć pracodawcy co do zasady mogą zawierać umowy zlecenia ze swoimi pracownikami, to powinni unikać sytuacji, w których w ramach tych umów powierzają im wykonywanie zadań tego samego rodzaju, które wykonują w ramach stosunku pracy. Takie postępowanie grozi nie tylko tym, że pracownik będzie w przyszłości dochodził swoich praw przed sądem i pracodawca zostanie zobowiązany do wypłaty należnego mu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, ale jest także zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł (art. 281 k.p.).

Z drugiej strony, trzeba mieć na uwadze kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i orzecznictwo sądu. Jakiś czas temu zapadł ważny wyrok Sądu Najwyższego, z którego wynika, że: nie jest możliwe jednoczesne zakwalifikowanie umowy jako umowy prawa cywilnego i umowy prawa pracy. Jeżeli przeważają elementy charakterystyczne dla stosunku pracy (art. 22 § 1 KP), relacja prawna stron podlega zakwalifikowaniu jako umowa o pracę, choćby występowały w niej elementy charakterystyczne dla umów prawa cywilnego. Umowa o świadczenie usług z reguły określa rodzaj wykonywanych czynności i w zasadzie nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego i wykonywaniu stosownie do jego potrzeb czynności wyznaczanych na bieżąco. Charakterystyczna dla stosunku pracy dyspozycyjność pracownika wyraża się właśnie w zobowiązaniu do podejmowania zadań według wskazań pracodawcy. Zatem codzienne stawianie się do pracy, bez z góry określonych czynności do wykonania, i wykonywanie na bieżąco poleceń, zwykle świadczy o wykonywaniu pracy pod kierownictwem pracodawcy

