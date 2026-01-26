Co oznacza kod 07-S w orzeczeniu? Do jakich przywilejów uprawnia taki symbol? Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w 2026 r.? Oto najważniejsze informacje i planowane zmiany!

rozwiń >

Symbol przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu - co oznacza?

Zarówno orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16. roku życia), jak i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera kilka istotnych elementów. Jednym z nich są symbole przyczyn niepełnosprawności. Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W orzeczeniu mogą się znaleźć nie więcej niż trzy takie symbole. Oznacza się je następująco:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

REKLAMA

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Co oznacza symbol 07-S w orzeczeniu?

Kod 07-S w orzeczeniu oznacza choroby układu oddechowego i krążenia, w tym: • przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej, • nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej, • wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA, • nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi, • miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a, • niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń.

Jak zatem widać jest to dość szeroka grupa schorzeń. To, z jakiego rodzaju przywilejów i ulg skorzysta osoba z orzeczeniem zależy nie tylko od kodu przyczyny, ale też od stopnia niepełnosprawności oraz od wskazań.

Czy symbol 07-S uprawnia do karty parkingowej w 2026 r.?

Aktualnie do otrzymania karty parkingowej niezbędne jest spełnianie kilku wymogów. Kartę wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W orzeczeniu powinno znaleźć się odpowiednie wskazanie. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Do czego jeszcze uprawnia orzeczenie?

Bez względu na symbol przyczyny w orzeczeniu osoby z niepełnosprawnościami mają prawo m.in. do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Ponadto, osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności korzystają z krótszego czasu pracy, dodatkowych 10 dni urlopu oraz ze zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny.

Pracodawca, zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością w 2026 r. może otrzymać dopłaty w miesięcznej wysokości 2760 zł (w przypadku stopnia znacznego); 1550 zł (dla stopnia umiarkowanego) i 575 zł (stopień lekki). Zgodnie z aktualnymi przepisami kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - 75% takich kosztów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje też podjęcie działalności gospodarczej i refunduje składki ZUS. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ponadto korzystać z wypożyczalni sprzętu i dedykowanych im programów.

Pomocy finansowej, najczęściej osobom w trudnej sytuacji materialnej, udzielają ośrodki pomocy społecznej. Osoby niezdolne do pracy z powodu wieku albo trwale niezdolne do pracy, spełniające kryteria dochodowe mogą otrzymać zasiłek stały. MOPS wypłaca też zasiłek okresowy i celowy, a także przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Co dla dzieci z niepełnosprawnością?

Ważne świadczenia dla dziecka z orzeczeniem to przede wszystkim zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. W 2025 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie (mogą go też otrzymać osoby dorosłe spełniające określone wymogi). Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2026 r. wynosi 3386 zł miesięcznie. Aby rodzic mógł ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka powinno zawierać wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia).

Reforma systemu

Warto wspomnieć, iż aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przebudową modelu orzekania o niepełnosprawności, a także nad uporządkowaniem systemu świadczeń. Resort rodziny podkreśla, iż nowy system uwzględnia m.in orzekanie przez specjalistów z danych dziedzin. W tym momencie trudno jednak ocenić kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie.