Wpłaty na PFRON. Od 1 marca 2024 r. pracodawca musi zapłacić 3065,16 zł za pracownika

Wpłaty na PFRON od początku marca 2024 r. będą wynosi 3065,16 zł za każdego pracownika do osiągnięcia 6-procentowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. To o 141,41 zł więcej niż w okresie grudzień 2023 – luty 2024. Jest to konsekwencja wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. do kwoty 7540,36 zł.

